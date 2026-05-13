El Mundo de Chani une culturas con “Las hinchadas del Mundial”

“Las Hinchadas del Mundial”, el nuevo lanzamiento de El Mundo de Chani, presenta un viaje musical que une culturas a través del fútbol.

A lo largo de 12 canciones interpretadas en distintos idiomas, Chani recorre diferentes países durante la Copa del Mundo, vistiendo en cada parada la camiseta de la selección local y celebrando el deporte como un lenguaje universal mientras propone hinchadas para alentar a cada selección.

A través del juego y la música, la propuesta invita a los más chicos a descubrir que, más allá de las diferencias, jugar juntos nos une y nos hace parte del mismo equipo. Con ritmos variados y un enfoque inclusivo, el álbum busca transmitir valores de compañerismo, diversidad y alegría.

El tracklist

Invita a un recorrido global a través de canciones que representan a cada bandera: “Vamos Vamos Argentina”, “Brasil Chegou” y “México de Corazón” marcan el inicio.

Continúa con “Se Viene España”, “Allez La France” y “Deutschland, Sieg Sieg Sieg”, junto a “USA, Let’s Go Play”. El viaje sigue con “Aussies Van a Ganar” y “Japón, Ganbatte!”, y cierra con “Hey Hey Sudáfrica”, “Colombia Va a Brillar” y “Uruguay Nomá”, celebrando el fútbol como idioma universal.

El Mundo de Chani

El programa es protagonizado por Chani, una alegre conductora que junto a sus Chanitos nos mostrarán su mundo lleno de música, diversión y aventuras. Además, cada capítulo cuenta con la participación de un invitado especial que deberá cumplir distintos desafíos.

El Mundo de Chani viene acompañado de personajes divertidos que a través del humor, transmiten enseñanzas para los más chicos y les permitirá identificarse con los personajes.