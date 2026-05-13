Llega a Berisso el Festival del Alfajor

La ciudad de Berisso será sede del “Festival del Alfajor”, actividad se desarrollará los días sábado 9 y domingo 10 de mayo, de 12 a 22 horas, en el Gimnasio Municipal (calle 9 y 169), con entrada libre y gratuita.

Para todos los gustos

Durante ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas, con la participación de productores de alfajores, miel, mermeladas y chocolate, además de un destacado sector gastronómico.

El festival ofrecerá también distintas actividades para toda la familia, entre ellas el Concurso por el Mejor Alfajor, y además un masterclass.

El evento es organizado en el marco del Campeonato Argentino del Alfajor, con la producción de Expo Creativa y el acompañamiento de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Berisso.

Cabe destacar que la propuesta tiene como objetivo promover la producción local, impulsar el desarrollo emprendedor y disfrutar de un espacio de encuentro con propuestas para todos los gustos.