Pitrola alertó por el desguace del Servicio Meteorológico Nacional: “Juegan con la vida”

El diputado nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Néstor Pitrola, brindó declaraciones de cara a la audiencia pública que se realizará este viernes 8, a las 16 horas, en el Anexo A de la Cámara baja, en defensa del Servicio Meteorológico Nacional y para rechazar los despidos anunciados por el Gobierno de Javier Milei.

La audiencia fue sido convocada por diputados y diputadas de distintos bloques en conjunto con el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) y trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional.

Vamos a la audiencia pública y a todas las acciones de lucha para derrotar el desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional, defender sus puestos de trabajo y enfrentar una política que pone en riesgo un organismo público estratégico, en beneficio del ajuste y los negocios… https://t.co/tMd6CTyUjf pic.twitter.com/mG5SJjI0Vl — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) May 7, 2026

“El Gobierno de Milei pretende despedir centenares de trabajadores, cerrar estaciones meteorológicas y reemplazar observadores especializados por sistemas automáticos, en un cuadro de vaciamiento que ya opera al límite”, expuso Pitrola.

En este sentido, recordó que “estamos hablando del único organismo habilitado para emitir alertas oficiales, clave para prevenir inundaciones, incendios, tormentas y garantizar la seguridad aérea, marítima y energética”.

“Después de tragedias como las de Bahía Blanca o La Plata, Desmantelar el Servicio Meteorológico Nacional es jugar con la vida de millones de trabajadores, por las consecuencias de fenómenos climáticos que cada vez son más extremos”, alertó el legislador del PO.

Proyecto del FIT-Unidad

“Presentamos un proyecto de ley para declarar la emergencia del SMN, prohibir despidos, reincorporar a todos los cesanteados desde diciembre de 2023 y garantizar el funcionamiento integral de sus redes operativas y científicas”, informó el diputado.

En igual tenor, consignó que “la ofensiva contra el SMN es parte de una política anticientífica y de destrucción de capacidades estratégicas del Estado, mientras la camarilla gobernante utiliza el aparato estatal para enriquecer a funcionarios y empresarios amigos”.

“Vamos a la audiencia pública y a todas las acciones de lucha para derrotar el desmantelamiento del organismo, defender sus puestos de trabajo y enfrentar una política que pone en riesgo un organismo público estratégico, en beneficio del ajuste y los negocios privatizadores”, cerró el parlamentario de izquierda.