Alak y Tauber articulan agenda conjunta para fortalecer la Escuela de Oficios de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo conjunta vinculada a la formación profesional, el desarrollo urbano y proyectos estratégicos para la región.

“Tenemos la responsabilidad de construir políticas públicas que amplíen oportunidades y mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, expresó Alak, al tiempo que consignó que “la articulación entre el Municipio y la Universidad es fundamental para potenciar la capacitación, el empleo y el desarrollo de La Plata”.

Por su parte, Tauber afirmó que “la región se está reactivando y va a multiplicar sus oportunidades con estos diálogos”.

“Vale la pena que aprovechemos estas circunstancias para poder brindarles a los vecinos de la ciudad las soluciones que esperan”, completó la autoridad académica.

Fortalecimiento de la Escuela de Oficios

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue la consolidación conjunta de la Escuela Universitaria de Oficios (EUO), el ámbito institucional de la UNLP que diseña e implementa políticas de formación profesional gratuitas para personas que buscan capacitarse o mejorar sus herramientas laborales.

La propuesta contempla trayectos formativos con provisión de materiales orientados a ampliar oportunidades para sectores que muchas veces no acceden a estudios superiores. Actualmente, cursan en la institución 15 mil alumnos, de los cuales el 70 % son vecinos y vecinas de La Plata.

En ese contexto, la Municipalidad se comprometió a acompañar a la UNLP para mejorar el equipamiento y las condiciones de cursada.

Para 2026, los talleres están organizados en cuatro sectores de actividad: mantenimiento de edificios públicos, diseño y producción textil orientada a ropa de trabajo, gastronomía y producción de muebles de madera. En ese marco, los vecinos acceden a capacitaciones en soldadura, electricidad, cocina, moldería y carpintería, entre otros oficios.

Proyectos estratégicos

Durante la reunión también se repasaron distintos proyectos urbanos desarrollados de manera conjunta entre la Municipalidad y la UNLP en los últimos años, entre ellos la apertura de la avenida 137 en Los Hornos, entre 52 y 56.

Además, ambas partes acordaron realizar un nuevo encuentro para abordar específicamente la continuidad de la autopista Buenos Aires - La Plata en el tramo que enlaza con el Puerto La Plata.

Participaron de la reunión el concejal Sergio Resa, y la secretaria de Políticas Sociales de la UNLP, María Bonicatto.