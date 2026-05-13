Mayra Mendoza calienta la interna: “Aunque no les guste, Cristina conduce desde San José 1111”

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y diputada provincial de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, aprovechó un acto homenaje a Eva Duarte de Perón para volver a sentar postura en la interna del peronismo bonaerense y aseveró que “aunque no les guste, Cristina conduce desde San José 1111”.

“Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner son mujeres que nos guían, una desde el cielo y otra desde San José 1111”, enfatizó la legisladora.

Asimismo, arremetió contra la “mafia judicial” y la “Corte corrupta”, ya que según opinó, “la tiene secuestrada siendo ella una mujer inocente, y pagando con su cuerpo lo que quisieron hacer y ella por supuesto no hizo, que es que traicione las ideas, al pueblo, nuestra doctrina, nuestra historia y a un proyecto político”.

“Por eso está proscripta. El peronismo está proscripto con Cristina Fernández de Kirchner secuestrada”, recalcó Mendoza.

“¿O alguien puede decir que el peronismo no estuvo proscripto del 55 al 73 cuando Perón estuvo en el exilio. Pudo haber candidatos, sí, pero así salió eso de querer hacer peronismo sin Perón”, disparó.

Evita en el recuerdo, Evita hoy

Acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara, la diputada nacional Teresa García y otros legisladores bonaerenses, Mendoza participó de la jornada de reconocimiento “Eva Perón”, a 18 mujeres de la provincia de Buenos Aires, en el marco del 107º aniversario del nacimiento de Evita.

“Si Evita estuviera entre nosotras militaría por la libertad de Cristina”, aseveró la jefa comunal quilmeña y consideró que como militantes tienen “el deber” de hacer todo lo que esté a su alcance para que Cristina este libre.

Entrega de reconocimientos “Eva Perón” en @dipbonaerenses



“Sangra tanto el corazón del que pide que hay que correr y dar sin esperar”

Esto nos dijo alguna vez Evita y, en este momento, debemos hacerlo más que nunca. Por eso, homenajeamos a Evita reconociendo a mujeres de… pic.twitter.com/crw7flYrgs — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 6, 2026

“Por eso la tenemos que respetar, defender, cuidar y militar. Y si quiere volver a ser presidenta, que pueda ser candidata y que el pueblo decida”, acotó.

Por último, dijo preferir “ser insoportable” antes que quedarse “callada, ante muchos de los varones que hoy tienen la oportunidad de representar gracias a Cristina”.