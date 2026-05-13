Kicillof y Cascallares inauguraron bases policiales en Brown y denunciaron la “asfixia financiera” de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado bonaerense Mariano Cascallares, encabezaron este jueves un acto en el partido de Almirante Brown donde pusieron en funcionamiento dos nuevas bases de la Policía provincial. Durante la recorrida, que incluyó la entrega de patrulleros y la inauguración de aulas, los dirigentes lanzaron fuertes cuestionamientos contra la gestión de Javier Milei por el recorte de partidas destinadas a los municipios.

Acompañados por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Juan Fabiani, las autoridades inauguraron las sedes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Estas bases albergan a 150 y 49 efectivos respectivamente, reforzando el despliegue policial en puntos estratégicos del distrito para mejorar la convivencia y la prevención del delito.

“En épocas donde la Argentina está repleta de obras paralizadas y de sueños frustrados por decisión del Gobierno nacional, estos actos de presencia del Estado tienen un significado aún mayor”, aseguró Axel Kicillof tras la presentación del nuevo equipamiento. En esa línea, el mandatario denunció el impacto del ajuste federal: “Lo hacemos a pesar de la asfixia financiera a la que nos quiere someter Javier Milei, que nos cortó recursos que destinábamos exclusivamente a seguridad y educación”.

Críticas a la ausencia del Estado Nacional

Kicillof fue tajante al referirse a la relación con la Casa Rosada y el freno a las transferencias de fondos. “No debemos normalizar la existencia de un Gobierno nacional totalmente ausente: el Presidente tiene que entender que eso no es un ataque contra el Gobernador, sino contra 17 millones de bonaerenses”, remarcó ante los presentes.

Por su parte, Mariano Cascallares destacó la importancia de la articulación entre la Provincia y el municipio para sostener la inversión en infraestructura. “Es fundamental el acompañamiento de la Provincia para sostener programas y obras en materia de seguridad y de educación: en un contexto donde faltan respuestas a nivel nacional, este trabajo articulado con el municipio permite seguir generando respuestas”, subrayó el referente local.

Educación y Salud: el hito de las 1.400 aulas

La jornada también estuvo marcada por la inauguración de la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N°41, una obra que, según explicaron las autoridades, había sido paralizada por el Gobierno nacional y debió ser finalizada con fondos provinciales. El proyecto incluyó 14 aulas nuevas, laboratorios, biblioteca y oficinas.

Con esta inauguración, la gestión bonaerense alcanzó el hito de las 1.400 nuevas aulas en toda la provincia. Al respecto, Kicillof señaló: “Reafirmamos nuestro compromiso con la escuela pública: realizamos ya 8.500 obras de infraestructura escolar y hoy alcanzamos las 1.400 nuevas aulas para mejorar la calidad del aprendizaje de las y los estudiantes”.

Finalmente, en materia de salud, se incorporaron dos ambulancias de alta complejidad adquiridas a través del programa de Leasing del Banco Provincia, reforzando la flota del sistema de emergencias de Almirante Brown. Además, junto a la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, se firmó un convenio para terminar 57 viviendas en el Barrio Lindo, otro proyecto que se encontraba frenado por la falta de financiamiento nacional.