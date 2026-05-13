La Vela Puerca lleva a España sus 30 años de historia

La Vela Puerca continúa festejando sus 30 años de carrera en un 2026 que los encuentra en plena actividad. Recientemente, la banda pasó por Colombia y Chile, dos países donde su música es muy bien recibida y son muy queridos.

El recorrido ahora sigue por Europa, con presentaciones en Málaga, Barcelona, Madrid y Mallorca, en el marco de una gira que los encuentra celebrando tres décadas de historia sobre los escenarios.

Lejos de ser solo un aniversario, estas tres décadas se viven como un hito dentro de la historia de la banda. Fieles a su esencia, La Vela Puerca hace de cada show una forma de celebrar ese camino recorrido, reafirmando la idea que los acompaña desde siempre: “festejar para sobrevivir”.

Así, la banda continúa girando y celebrando su historia en cada ciudad, manteniendo viva la esencia que la convirtió en una de las más representativas del rock rioplatense.

Próximos shows

22 de mayo: Festival Argentina V - Málaga Forum, Málaga, España

23 de mayo: Festival Argentina V - Poble Espanyol, Barcelona, España

24 de mayo: Festival Argentina V - Autocine, Madrid, España

27 de mayo: Es Gremi, Mallorca, España