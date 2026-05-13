Vicente López lanzó el "IA Challenge": un concurso para potenciar emprendimientos con Inteligencia Artificial

El municipio de Vicente López dio un paso firme en su agenda de modernización con el lanzamiento del “IA Challenge”, una iniciativa diseñada para que emprendedores y vecinos del distrito puedan transformar sus ideas en proyectos reales mediante el uso de Inteligencia Artificial. El certamen, que forma parte del programa VL Emprende, se desarrolla en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y busca posicionar al partido como un polo tecnológico de referencia.

Durante la presentación en el Centro Universitario de Vicente López, la intendenta Soledad Martínez destacó el potencial del talento local: “Lanzamos este concurso para cualquier persona que tenga un emprendimiento, una idea o proyecto que se pueda potenciar con IA. Queremos acompañar ese talento que ya existe en nuestra ciudad”. La jefa comunal enfatizó que el objetivo es fomentar el uso de nuevas tecnologías tanto en la gestión pública como en la actividad económica privada.

La convocatoria es multisectorial y está abierta a proyectos en cualquier etapa de desarrollo, desde ideas en fase de diseño hasta emprendimientos que ya se encuentren en ejecución. Se dará prioridad a soluciones tecnológicas aplicables a áreas sensibles como seguridad, salud, educación, sustentabilidad y participación ciudadana.

Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

Los interesados en participar del IA Challenge tienen tiempo de inscribirse hasta el 31 de mayo. El proceso se realiza de forma totalmente online a través del sitio oficial del municipio (mvl.edu.ar) o mediante las redes sociales de la Secretaría de Empleo local.

El concurso está orientado a quienes busquen mejorar la gestión urbana o desarrollar modelos productivos innovadores. Según detallaron desde la organización, el cronograma de selección se dividirá en dos etapas:

Preselección: Durante el mes de junio, un comité técnico elegirá los diez mejores proyectos.

Pitch Day: Los finalistas deberán exponer sus ideas ante un jurado de expertos en el Centro Universitario.

Premiación: Se elegirán cinco ganadores definitivos.

Mentorías y el prestigio del edificio "Cero + Infinito"

El principal atractivo para los emprendedores ganadores radica en el acceso a herramientas de alta gama. Los cinco proyectos seleccionados accederán a seis meses de mentoría con especialistas en el sector tecnológico y contarán con espacios de trabajo en el emblemático edificio “Cero + Infinito” de la UBA, ubicado en Ciudad Universitaria.

Además, la propuesta incluye la vinculación directa con laboratorios académicos de vanguardia y la invitación a eventos exclusivos del ecosistema tech. Esta alianza estratégica con la universidad pública refuerza la política de Vicente López de invertir en formación digital a través de espacios como la Academia 4.0 y el Fab Lab.

Innovación y empleo en el conurbano

La iniciativa se inscribe en una visión a largo plazo sobre el mercado laboral y la economía del conocimiento. Para Soledad Martínez, la incorporación de tecnología es una herramienta clave para generar "más y mejores oportunidades" para los habitantes del norte del conurbano.

“Hace tiempo que venimos impulsando el uso de la Inteligencia Artificial, no solo desde nuestro gobierno, sino también de parte de los vecinos”, sostuvo la intendenta. Finalmente, concluyó con una apuesta al crecimiento económico local: “Vamos a estar ahí impulsando estos proyectos y acompañando a los emprendedores que hacen de Vicente López una de las ciudades más pujantes de la provincia”.