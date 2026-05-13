Intendentes llevaron a la Legislatura un pedido urgente para flexibilizar fondos ante la crisis fiscal

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, junto al vicepresidente primero, Alexis Guerrera, recibieron este jueves en la Legislatura bonaerense a un grupo de intendentes que expusieron la delicada situación financiera de sus distritos. Los jefes comunales entregaron un documento formal solicitando una mayor flexibilidad en el uso de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) para paliar el déficit operativo.

La reunión contó con la presencia de los diputados Juan Pablo de Jesús, Rubén Eslaiman, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich, quienes escucharon los planteos de los intendentes Franco Flexas (General Viamonte), Javier Gastón (Chascomús) y Maximiliano Suescun (Rauch). Estos últimos asistieron en representación del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe), un bloque que nuclea a 68 mandatarios locales de diversos espacios políticos, incluidos el peronismo, el radicalismo y el PRO.

Durante el encuentro en el palacio legislativo, los mandatarios advirtieron sobre la gravedad del escenario fiscal que enfrentan las comunas. En la nota presentada, los intendentes señalaron que la combinación de la caída de los ingresos y el aumento de los costos operativos genera dificultades críticas para sostener servicios esenciales y afrontar las próximas obligaciones salariales.

El impacto de la recesión en las cuentas municipales

El pedido central radicado en la Legislatura apunta a que el deterioro de la actividad económica golpeó de lleno la recaudación municipal y los recursos provenientes de la coparticipación. Según explicaron los jefes territoriales, existe un desfasaje creciente entre los ingresos percibidos y los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento diario de las ciudades.

La preocupación es compartida por distritos de todas las secciones electorales. Entre los firmantes del reclamo figuran intendentes de ciudades como Junín, Tandil, Tigre, Chivilcoy, San Nicolás y Ezeiza, lo que refleja una demanda transversal que supera las diferencias partidarias. Cabe recordar que la Emergencia Económica de los 135 municipios ya fue contemplada en la Ley Provincial N° 15.557 al sancionarse el Presupuesto 2026.

Mesa de trabajo y posibles cambios legislativos

Ante el planteo de los jefes comunales, las autoridades de la Cámara manifestaron una amplia disposición al diálogo institucional. Como primer paso, se acordó la creación de una mesa de trabajo conjunta que integrará a representantes de Diputados, el Senado, los municipios y el Poder Ejecutivo provincial.

El objetivo de este espacio será analizar la normativa vigente y buscar herramientas complementarias que permitan fortalecer el funcionamiento administrativo de los gobiernos locales. En los pasillos de la Legislatura no descartaron avanzar con la redacción de una nueva Ley que responda de manera integral a las urgencias de los municipios en este contexto de crisis.

"La presentación remarca además que el deterioro de la actividad económica impacta directamente sobre la recaudación municipal y los recursos coparticipables", indica el documento que ahora está bajo análisis de las comisiones parlamentarias. La resolución de este conflicto será clave para garantizar la gobernabilidad en el territorio bonaerense durante el resto del año fiscal.