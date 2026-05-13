Tiroteo en Burzaco: un policía de civil mató a un ladrón de 18 años que intentó robarle la moto

Un violento enfrentamiento armado en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, terminó este miércoles por la noche con un joven de 18 años fallecido. El hecho ocurrió cuando un agente de la Policía bonaerense, que se encontraba de franco y vestido de civil, resistió un intento de robo mientras circulaba en su motocicleta por la intersección de Ruta 4 y la avenida Espora.

Según fuentes oficiales, el efectivo de 20 años —quien presta servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12— fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una moto de 110 cilindradas. En ese momento, el acompañante del rodado le exhibió un revólver calibre .38 con claras intenciones de robo.

De acuerdo con el relato del agente, tras identificarse como personal policial, se produjo un intenso intercambio de disparos. El policía utilizó su arma reglamentaria, una Bersa Mini TPR 9 milímetros, para repeler la agresión. Como consecuencia del tiroteo, uno de los presuntos delincuentes recibió un impacto de bala en la cabeza y cayó sobre la cinta asfáltica, falleciendo de manera instantánea.

Peritajes y secuestro de armas en la escena

Tras un llamado al 911 que alertó sobre las detonaciones, personal policial y una ambulancia del sistema de emergencias arribaron al lugar. La médica interviniente constató el deceso del joven de 18 años, cuya identidad aún no ha sido trascendida.

En el lugar del enfrentamiento, los investigadores secuestraron un revólver calibre .38 que habría sido utilizado por el fallecido. Tanto el arma del sospechoso como la pistola reglamentaria del policía fueron incautadas para ser sometidas a las pericias de rigor por parte de la Policía Científica.

Un prófugo y cámaras de seguridad

Mientras el joven de 18 años caía herido, el conductor de la moto en la que se desplazaban los asaltantes aceleró y logró darse a la fuga por la Ruta 4 en dirección a la localidad de Claypole. Hasta el momento, el segundo implicado continúa prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno, que dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, así como la toma de testimonios a testigos que se encontraban en las inmediaciones de la transitada intersección de Burzaco. Los investigadores buscan reconstruir la mecánica exacta del hecho para determinar si el agente actuó en legítima defensa.

El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense donde efectivos policiales de franco terminan involucrados en enfrentamientos armados al ser víctimas de intentos de robo bajo la modalidad "motochorro".