Julio Alak acompañó la asunción de Gustavo Marín como nuevo decano de Medicina de la UNLP

En un Aula Magna colmada, el intendente de La Plata, Julio Alak, participó este jueves de la ceremonia de asunción de Gustavo Marín como nuevo decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El jefe comunal resaltó el prestigio de la unidad académica y la formación de excelencia que representa para la región y el país.

“Gustavo Marín asume la conducción de una de las facultades de medicina más importantes de América Latina”, expresó Julio Alak durante el acto. El intendente subrayó la sensibilidad social del nuevo decano, quien es profesor e investigador del CONICET, y afirmó que su llegada “prestigia a una institución que, a lo largo de su historia, formó a grandes referentes, entre ellos René Favaloro”.

Por su parte, el flamante decano manifestó su entusiasmo por el inicio de esta nueva etapa: “Es hermoso ver esta aula magna completa con gente de todos los espacios, la facultad es de todos y pertenece a toda la comunicad. Nos animamos a soñar con una facultad distinta”. Marín también trazó los ejes de su gestión, señalando que buscarán “educar a los que cuidan, asistir a la comunidad y aportar nuestros saberes a quienes están en la gestión del día a día”.

El nuevo equipo de gestión en Ciencias Médicas

Durante la ceremonia, además de la asunción de Marín, se formalizaron los cargos del equipo que lo acompañará en la conducción de la facultad:

Irene Ennis: Vicedecana.

Matías Rojo: Secretario General.

Elsa Chiappa: Secretaria de Asuntos Académicos.

Marcelo Uriarte: Secretario de Gestión de Relaciones Institucionales y Posgrado.

Del evento participaron referentes de la comunidad académica, docentes, estudiantes y funcionarios municipales, entre los que se destacaron el secretario de Gobierno, Guillermo Cara, y el subsecretario de Salud local, Isidro Lescano.

Quién es Gustavo Marín: trayectoria y formación

El nuevo decano de la Facultad de Ciencias Médicas cuenta con un extenso currículum que combina la academia con la gestión pública. Es Doctor en Medicina por la UNLP y posee tres maestrías en las áreas de Salud Pública, Economía de la Salud y Ciencia Política. Además, completó su formación en la Universidad de París VII.

En el ámbito científico, Marín se desempeña como investigador independiente del CONICET y trabaja en el Laboratorio de Bioequivalencia de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Su prestigio internacional lo ha llevado a actuar como asesor científico de la ANMAT y experto de referencia para la OMS/OPS en diversas misiones internacionales.

Con más de 200 artículos publicados en revistas científicas y una vasta experiencia en proyectos de extensión universitaria, Marín asume el desafío de conducir una de las instituciones más emblemáticas de la universidad pública, con el compromiso de fortalecer el vínculo entre el conocimiento académico y las necesidades de salud de la población.