La oposición convocó a una sesión especial para interpelar a Manuel Adorni por su patrimonio

La presión parlamentaria sobre el entorno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo este jueves. Un sector de la oposición en la Cámara de Diputados presentó un pedido de sesión especial para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de que informe sobre las presuntas irregularidades en su declaración jurada y su crecimiento patrimonial.

La convocatoria está fijada para el próximo jueves 14 de mayo a las 11:00. El pedido cuenta con las firmas de legisladores de bloques como Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores del radicalismo, quienes buscan activar los mecanismos constitucionales de control sobre el Poder Ejecutivo.

"Debe rendir cuentas": la dura advertencia de Esteban Paulón

Uno de los principales impulsores de la iniciativa, el diputado santafesino Esteban Paulón, fundamentó la necesidad de que el funcionario se presente en el recinto de manera presencial. El legislador cuestionó la veracidad de los datos aportados por el jefe de Gabinete en sus intervenciones previas ante el cuerpo legislativo.

SI TIENE TODO EN REGLA, QUE INFORME EN EL CONGRESO



Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una SESIÓN ESPECIAL para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de INTERPELACIÓN al Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Luego de las mentiras y… pic.twitter.com/s7HJ6RZfcx — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 7, 2026

“Si tiene todo en regla, que informe en el Congreso. Luego de las mentiras y omisiones en el último informe, el jefe de Gabinete debe rendir cuentas en el Congreso”, advirtió Esteban Paulón tras formalizar la presentación. Para el diputado, la aparición de propiedades y viajes al exterior que no coincidirían con el patrimonio declarado por Adorni amerita una explicación institucional urgente.

El camino hacia la moción de censura

La intención de los bloques opositores no se agota en la interpelación. Según trascendió en los pasillos del Congreso, el objetivo de máxima es avanzar hacia una moción de censura, una herramienta prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional que podría derivar en la remoción del ministro si se alcanzan las mayorías necesarias.

Sin embargo, el escenario para el oficialismo no es sencillo pero tampoco terminal. Al no contar con dictamen de comisión, la oposición necesitará una mayoría agravada de dos tercios para tratar el tema sobre tablas, lo que obliga a los sectores convocantes a negociar contrarreloj con el bloque de Unión por la Patria, que hasta ahora no acompañó el pedido con firmas, y con los legisladores que responden a los gobernadores.

Por su parte, desde La Libertad Avanza calificaron la movida como una "maniobra política" destinada a desgastar la figura del jefe de Gabinete en medio de la discusión por otras leyes clave en el Senado. La incertidumbre sobre el quórum marcará la agenda política de la próxima semana en la Ciudad de Buenos Aires.