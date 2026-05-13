Máximo Kirchner se somete a una operación programada en La Plata

El diputado nacional de Unión por la Patria y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se somete este viernes a una intervención quirúrgica programada en una clínica de La Plata, aunque ni el propio legislador ni desde su entorno se brindaron precisiones sobre los motivos de la operación.

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, indicó Kirchner a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

También reveló que su madre, la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso ir. “Me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, expuso.

“¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico”, disparó.

En igual tesitura, planteó que “a ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”.

“Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”, sentenció el líder camporista.