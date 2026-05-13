Robaron US$ 45.000 ocultos en una vidriería de La Plata: dos empleados infieles detenidos

Una denuncia por la desaparición de 45 mil dólares guardados en una vidriería de La Plata derivó en allanamientos de urgencia, secuestro de dinero y la aprehensión de dos jóvenes acusados de haber sustraído la suma del interior del local.

El escondite

Según la denuncia presentada ante la Delegación Departamental de Investigaciones, el propietario del comercio “La Catedral”, ubicado sobre calle 40 entre 16 y 17, había ocultado 45 mil dólares dentro de un falso piso del comercio.

El dinero, de acuerdo con su declaración, provenía de la venta de un departamento y había sido guardado allí durante el mes anterior.

Al revisar nuevamente el escondite, el comerciante advirtió que la totalidad del dinero ya no se encontraba en el lugar y radicó la denuncia.

Las primeras pesquisas

A partir de ese planteo, un grupo operativo realizó una inspección en el local y constató que no había signos de violencia en puertas, ventanas ni accesos. Tampoco se detectaron rastros de búsqueda desordenada, lo que orientó la investigación hacia personas con conocimiento previo del lugar y de la existencia del dinero.

En ese contexto, los investigadores hicieron comparecer a uno de los empleados del comercio. Durante una entrevista realizada en presencia de testigos, el hombre habría dado respuestas consideradas imprecisas y contradictorias.

#Inseguridad 🚔 Robaron USD 45 mil escondidos en una vidriería de La Plata



Dos empleados fueron detenidos acusados de participar en el millonario robo ocurrido en un comercio platense. La sospecha es que conocían perfectamente dónde estaba oculto el dinero.



📌 El botín estaba… pic.twitter.com/sYNlN85HFR — ANDigital (@ANDigitalOK) May 8, 2026

Cambio de testimonio

Según el parte oficial, cuando se le informó que se le tomaría declaración testimonial, realizó una manifestación espontánea en la que reconoció haber encontrado el dinero mientras trabajaba junto con otro empleado y haber dividido la suma entre ambos.

Con intervención de la fiscalía, personal policial se dirigió entonces a un domicilio ubicado en 80 y 116, donde secuestró 18.700 dólares y un teléfono celular. En ese procedimiento fue aprehendido uno de los sospechosos.

Esclarecimiento

La pesquisa continuó y permitió identificar el domicilio del segundo empleado, en la zona de Abasto. Con una orden de allanamiento de urgencia, los efectivos irrumpieron en la vivienda y secuestraron un teléfono celular y 2.100.000 pesos en efectivo.

De acuerdo con la investigación, el segundo sospechoso habría cambiado parte de los dólares por moneda nacional días antes del procedimiento.

Ambos quedaron aprehendidos en una causa caratulada como hurto. La fiscalía avaló lo actuado y dispuso la remisión de los detenidos junto con las actuaciones a primera hora judicial.

Los investigadores continúan trabajando para determinar si aún resta recuperar parte del dinero denunciado como sustraído.