Yacobitti criticó la “búsqueda desesperada del Gobierno para no cumplir la ley”

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y diputado nacional con mandato cumplido por la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Yacobitti, advirtió por la vulneración constitucional en la que incurre el Gobierno de Javier Milei al no cumplir con la ley de financiamiento a la educación superior.

“Estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia constitucional: la búsqueda desesperada de un Gobierno Nacional de emplear todos los medios a su alcance para no cumplir una ley”, planteó la autoridad académica.

Estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia constitucional: la búsqueda desesperada de un Gobierno Nacional de emplear todos los medios a su alcance para no cumplir una ley.



El Poder Ejecutivo continúa obligado a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La… pic.twitter.com/LEPJb8xz66 — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) May 7, 2026

En este sentido, indicó que “el Poder Ejecutivo continúa obligado a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión del Gobierno de suspender materialmente la aplicación de la ley incumple con los objetivos por ella impuestos y las competencias fijadas por la Constitución Nacional”.

“Es claro: esta conducta vulnera la Constitución Nacional y los principios republicanos que constituyen la base de nuestro país”, exclamó Yacobitti a través de un posteo en redes sociales.

Sentencias incumplidas

“La sentencia de la Sala III que concedió el recurso extraordinario de manera inédita y contraria a la doctrina de la Corte Suprema, no suspende la obligación del Gobierno de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso”, sumó.

En igual tono, consignó que “las dos sentencias que otorgaron y confirmaron la medida cautelar solicitada por las universidades continúan vigentes. El Gobierno agotó las instancias ordinarias y acudió a la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ello no le quita la obligación de cumplir con la ley”.

“No existe ninguna sentencia que le dé la razón al Poder Ejecutivo. La concesión del recurso extraordinario no lo exime del cumplimiento de la manda legal. Existiendo dos sentencias favorables en relación a la concesión de la cautelar solicitada por las universidades, las mismas se encuentran en condiciones de solicitar la ejecución de la sentencia”, concluyó el vicerrector de la UBA.

Marcha Federal Universitaria

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió adherir y convocar a la cuarta Marcha Federal Universitaria, a realizarse el próximo 12 de mayo, en defensa de la universidad pública y gratuita.

Al efecto, convocó “a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto a acompañar, el próximo 12 de mayo, el reclamo por la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la urgente recomposición del salario de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL QUE CUMPLA LA LEY



Las Universidades Nacionales nos unimos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, tras el veto del Presidente. pic.twitter.com/BRDusdnBwP — UBAonline (@UBAonline) May 7, 2026

Las autoridades universitarias solicitan al Poder Ejecutivo Nacional la “urgente asignación, actualización y transferencia de las partidas presupuestarias destinadas a gastos de funcionamiento, en particular, aquellas correspondientes a la función salud, a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades asistenciales y la sostenibilidad de la tarea de los Hospitales Universitarios de esta Universidad”.

Además, se solicitó “el cumplimiento efectivo de los pronunciamientos judiciales que ordenan la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha implementado, afectando gravemente el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud”.

