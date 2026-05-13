Larga vida a los creadores de la fugazzeta: “Banchero” rumbo al centenario

La historia de Banchero comienza mucho antes de la pizzería. Todo arranca con una familia genovesa proveniente de Recco, una pequeña localidad costera de la región de Liguria, en Italia, marcada por la tradición panadera y las preparaciones con queso. Como tantas familias italianas, los Banchero llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX y se instalaron en La Boca, un barrio profundamente atravesado por la inmigración y la cultura genovesa.

Antes de ser pizzería, Banchero fue una panadería llamada “Riachuelo”. En esos primeros hornos, entre harina, levaduras y recetas traídas de Europa, comenzó a gestarse lo que más tarde se convertiría en uno de los grandes íconos de la gastronomía porteña.

El 28 de marzo de 1932, Juan Banchero -junto a sus hijos Antonio y Agustín ‘Tito’- abrió la pizzería en la esquina de Almirante Brown y Suárez. Esa esquina no es un dato menor: es el corazón de La Boca. Y lo que ocurrió ahí fue mucho más que la apertura de un local gastronómico.

Banchero se convirtió rápidamente en un punto de encuentro: obreros, familias, hinchas, vecinos y personajes entrañables, como el pintor Benito Quinquela Martín, gran amigo de la familia; Luis Sandrini, Tita Merello; Pepe Iglesias; Primo Carnera; Juan de Dios Filiberto; Alfonsina Storni; Juan Manuel Fangio; Azucena Maizani; Arturo Frondizi; Juan Manuel Fangio; Alberto J. Armando, quien fuera presidente del club de futbol local y hasta Eva Duarte de Perón. Un lugar donde la comida era parte de la vida cotidiana del barrio.

Los creadores de la fugazzeta

Banchero es reconocida mundialmente por haber creado la fugazzeta, una de las pizzas más características de Buenos Aires. Con masa alta, rellena de queso y cubierta con cebolla, marcó un antes y un después en la historia de la pizza argentina.

Inspirada en las tradiciones ligures -como la focaccia con queso-, la fugazzeta no es una copia italiana: es una evolución local. No es una reinterpretación. Es el origen.

Una marca que nunca cambió de mano

En un contexto donde muchas marcas históricas fueron vendidas, transformadas o perdieron su esencia, Banchero conserva algo verdaderamente excepcional: sigue en manos de la misma familia.

Desde 1932 hasta hoy, cuatro generaciones de los Banchero mantuvieron viva la marca, transmitiendo no solo sus recetas, sino una forma de hacer las cosas. Las recetas se respetan. La identidad se cuida y el vínculo con el cliente se mantiene cercano. Y la historia no se reinventa: se continúa.

De La Boca al mundo: sin perder la esencia

Con el paso del tiempo, Banchero logró trascender fronteras y llevar su identidad fuera de la Argentina. Hoy cuenta con tres sucursales en Estados Unidos, consolidando su presencia internacional sin resignar un solo rasgo de lo que la hace única.

Porque incluso en ese crecimiento, hay algo que no cambió: Banchero mantiene sus recetas originales, conserva su identidad porteña y sigue siendo, ante todo, un lugar de encuentro. La misma esencia que nació en La Boca en 1932 está presente en cada local, en cada pizza y en cada experiencia.

La celebración: volver al origen

La celebración de los 94 años tendrá lugar el día miércoles 13 de mayo en la auténtica esquina de Almirante Brown y Suárez, donde todo comenzó en 1932. Lejos de plantearse como un evento masivo o artificial, la propuesta busca recuperar lo más esencial de la marca: su identidad familiar, su vínculo con el barrio y su historia viva.

La propuesta artística acompañará ese espíritu tradicional con música italiana en vivo -evocando el origen genovés de la familia-, presentaciones de tango como símbolo de la cultura porteña, y el show de la murga oficial de La Boca, representando la energía y expresión popular del barrio.

La familia Banchero, hoy en su cuarta generación, estará presente reafirmando uno de los valores más importantes de la marca: 94 años después, Banchero sigue siendo de la misma familia.

Se espera la participación de clientes históricos, autoridades de la República de La Boca, Museo Benito Quinquela Martín, Museo Histórico de La Boca, vecinos, figuras relacionadas al mundo de Boca Juniors e invitados especiales, con quien la marca mantiene un vínculo cultural y emocional desde sus inicios.