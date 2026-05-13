La Ciudad emitió US$ 500 millones con la tasa más baja de su historia

Tras las negociaciones llevadas adelante por el Gobierno de Jorge Macri, a través del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, la Ciudad emitió US$ 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con un cupón de corte del 7,05 % y una tasa de rendimiento del 7,375 %, la más baja en la historia crediticia de la Ciudad desde su autonomía en 1996.

“La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375 %”, celebró Macri.

Asimismo, puso de relieve que “esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad”.

La operación financiera

Fue realizada en la ciudad de Nueva York y tuvo como objeto mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Ciudad. De esta manera, el nuevo título emitido tendrá un plazo final de 10 años, con una vida promedio de 9 años.

En ese sentido, producto de su excelente reputación en el mercado internacional, la Ciudad logró hoy obtener ofertas por más de USD 3.000 millones, seis veces más de lo que se terminó emitiendo.

La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia.



Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%.



Esta es una… https://t.co/juexs3kvle — Jorge Macri (@jorgemacri) May 6, 2026



La colocación se realizó bajo ley inglesa, en tanto que las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.

La última colocación de la Ciudad de Buenos Aires había sido a fines de noviembre pasado, cuando se emitieron USD 600 millones a una tasa del 7,8 % y a un plazo promedio de 7 años para la Serie 13 del Bono Tango.

Reputación crediticia de la Ciudad

“Esta administración tiene como prioridad la sustentabilidad de las cuentas públicas. Entre las distintas medidas implementadas para tal fin se destaca un sólido proceso de administración de pasivos y de reducción del stock de deuda”, explicaron desde Uspallata.

Desde su autonomía en el año 1996, la Ciudad ha puesto sus esfuerzos en construir reputación crediticia. En el 2001 fue el único distrito que no incumplió sus pagos de deuda. Y en el 2020, cuando prácticamente todas las provincias se adhirieron a la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional, la Ciudad decidió cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, respetando los contratos y los derechos de propiedad.

De acuerdo con las condiciones de los mercados de capitales local e internacional y el “deber de actuar con austeridad y prudencia en materia de administración de las finanzas locales”, durante los últimos años el Gobierno de la Ciudad llevó adelante estratégicamente distintas operaciones de administración de pasivos, con el fin de mantener el acceso al mercado. A través de tales acciones, se anticipó a los vencimientos y se logró reducir fuertemente el stock de deuda.

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES COLOCÓ USD 500 MILLONES CON LA TASA MÁS BAJA DE LA HISTORIA



Hoy emitimos USD 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango en el mercado internacional, a una tasa de 7,375%, la más baja de la historia, y con un plazo de 10 años.



Este logro es producto de… pic.twitter.com/FB1D5GN6RZ — Gustavo Arengo (@GustavoArengo) May 6, 2026

“Por todas estas cuestiones, hoy la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una excelente reputación crediticia. Gracias a la ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad, esta administración pudo ahora llevar adelante esta nueva emisión de deuda, con el fin de mejorar aún más el perfil de deuda”, cerraron.