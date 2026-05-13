El campo apuesta a otra gran campaña: optimismo en el sudoeste pese al aumento de costos

La Cooperativa Agrícola Ganadera de Lartigau mostró expectativas positivas de cara a la campaña agrícola fina 2026/2027. Fue durante una jornada para productores del sudoeste bonaerense realizada en Coronel Pringles, donde se abordó la actualidad de los mercados agropecuarios, el escenario económico y las perspectivas climáticas para la región.

El encuentro se desarrolló en la sede de Agronexo, firma perteneciente a la cooperativa, y contó con la presencia del gerente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Lartigau, Paul Gastón Larbiou, y del presidente de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, Maximiliano Abraham, quien encabezó el lanzamiento regional de campaña fina impulsado por la entidad bahiense.

La actividad reunió a una importante cantidad de productores y referentes del sector, superando las expectativas de los organizadores. También participaron Guadalupe Bravo y Gabriel Ábregos, quienes analizaron el contexto económico y geopolítico que atraviesa al agro, mientras que el climatólogo Leonardo De Benedictis disertó sobre el panorama climático bajo el enfoque “Una década de extremos”.

En diálogo con ANDigital, Larbiou resaltó la convocatoria y el trabajo articulado con la Bolsa bahiense. “La verdad que muy bueno. Después de haber tenido que suspender por el clima, estuvo muy buena la convocatoria”, expresó.

Asimismo, destacó la presencia de las autoridades de la Bolsa de Cereales. “Es importante el apoyo. Tenemos una muy buena relación y siempre están acompañándonos”, afirmó.

Durante la apertura, el dirigente explicó que la cooperativa cuenta con más de 70 años de trayectoria institucional y remarcó el crecimiento territorial de la entidad: “Tratamos de estar cada vez más cerca del productor y acompañarlo no sólo desde lo comercial, sino también desde el vínculo”.

Promisoria campaña

Larbiou indicó que “climáticamente el productor está bien”, aunque reconoció que “los márgenes son muy chicos” por el aumento de costos, especialmente en fertilizantes. No obstante, consideró que “si la perspectiva climática acompaña, se va a volver a sembrar”.

“Va a haber una baja de área, sin duda, pero el trigo y la cebada siguen siendo los principales cultivos de esta zona”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca señaló que la región viene de “una campaña extraordinaria”, con muy buenos rindes en trigo, cebada, girasol, maíz y soja.

“Después de muchísimos años vamos a tener los cinco cultivos con muy buen volumen”, aseguró Abraham, quien además recordó que la cosecha nacional de trigo alcanzó un récord histórico de 27 millones de toneladas.

Impacto de la guerra

De todos modos, advirtió sobre el fuerte incremento en el precio de la urea y otros insumos derivados del conflicto geopolítico en Medio Oriente. “La ecuación hoy no es tan positiva como quisiéramos, pero la humedad en los suelos y las lluvias excelentes hacen pensar que muchos productores van a sembrar igual”, explicó.

En ese marco, estimó que la superficie implantada podría reducirse “entre un 5 y un 10 por ciento”, aunque valoró el actual contexto macroeconómico y la mejora en las condiciones para el sector agroexportador.

“Ha mejorado significativamente. Todavía falta, pero hay otra política económica y una mayor apertura al mundo”, concluyó.