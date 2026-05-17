domingo 17 de mayo de 2026 - Edición Nº4439

Política | 8 may 2026

Abanderada de los humildes

Álvarez Rodríguez y Alak evocaron el legado de Evita: “Sigue entre nosotros”

El evento se desarrolló en la sede del Partido Justicialista de La Plata, en el marco de los 107 años del nacimiento de la líder política y social.

Cristina Álvarez Rodríguez y Julio Alak.
TAGS: JULIO ALAK, CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ, EVA DUARTE DE PERON

El intendente de La Plata, Julio Alak, y la jefa de asesores del gobernador de la Provincia, Cristina Alvarez Rodríguez, encabezaron este jueves un acto homenaje a María Eva Duarte de Perón a 107 años de su nacimiento, en la sede del Partido Justicialista local

“A 107 años de su nacimiento, recordamos con admiración y profunda emoción a quien entregó su vida luchando por los más humildes y fue protagonista esencial en la construcción de una Patria libre, justa y soberana” remarcó Alak, acompañado por el secretario de Gobierno comunal, Guillermo Cara.

Asimismo, indicó que “Evita sigue entre nosotros, en los derechos de los niños, de las mujeres y de los trabajadores. Su ejemplo nos enseñó que hay otra forma de hacer las cosas, a no resignarnos al orden vigente, a reconocer las necesidades y luchar por la igualdad”.

Y ratificó: “Su nombre, su ejemplo y su legado vivirán por siempre en la memoria y en el corazón de nuestro pueblo”.

Por su parte, Alvarez Rodríguez —quien es sobrina-nieta de Eva Perón— señaló: “Evita nos demostró que siempre hay otro camino. Que incluso en los tiempos más difíciles es posible construir país con derechos y dignidad para todos. A 107 años de su nacimiento, su voz sigue siendo presente. Honrarla es seguir construyendo”.

La actividad se desarrolló con el propósito de reivindicar el legado de la histórica dirigente, cuya visión de la política como servicio a los sectores humildes y trabajadores continúa vigente, y contó con la participación de más de un centenar de personas, entre autoridades, referentes y militantes.

Más Noticias