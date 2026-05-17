Álvarez Rodríguez y Alak evocaron el legado de Evita: “Sigue entre nosotros”

El intendente de La Plata, Julio Alak, y la jefa de asesores del gobernador de la Provincia, Cristina Alvarez Rodríguez, encabezaron este jueves un acto homenaje a María Eva Duarte de Perón a 107 años de su nacimiento, en la sede del Partido Justicialista local.

“A 107 años de su nacimiento, recordamos con admiración y profunda emoción a quien entregó su vida luchando por los más humildes y fue protagonista esencial en la construcción de una Patria libre, justa y soberana” remarcó Alak, acompañado por el secretario de Gobierno comunal, Guillermo Cara.

A 107 años de su nacimiento, recordamos con admiración y profunda emoción a quien entregó su vida luchando por los más humildes y fue protagonista esencial en la construcción de una Patria libre, justa y soberana.



Evita sigue entre nosotros, en los derechos de los niños, de las… pic.twitter.com/R8DlhZbA82 — Julio Alak (@Julio_Alak) May 7, 2026

Asimismo, indicó que “Evita sigue entre nosotros, en los derechos de los niños, de las mujeres y de los trabajadores. Su ejemplo nos enseñó que hay otra forma de hacer las cosas, a no resignarnos al orden vigente, a reconocer las necesidades y luchar por la igualdad”.

Y ratificó: “Su nombre, su ejemplo y su legado vivirán por siempre en la memoria y en el corazón de nuestro pueblo”.

Por su parte, Alvarez Rodríguez —quien es sobrina-nieta de Eva Perón— señaló: “Evita nos demostró que siempre hay otro camino. Que incluso en los tiempos más difíciles es posible construir país con derechos y dignidad para todos. A 107 años de su nacimiento, su voz sigue siendo presente. Honrarla es seguir construyendo”.

Recordamos a Evita en el día de su nacimiento, junto a @Julio_Alak, compañeros y compañeras en el PJ de #LaPlata.



En estos tiempos tan difíciles, Evita es un faro que nos guía y nos enseña que es posible construir un país con derechos y dignidad para todos.



Eterna en el corazón… pic.twitter.com/tBSwU2qkE2 — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) May 7, 2026

La actividad se desarrolló con el propósito de reivindicar el legado de la histórica dirigente, cuya visión de la política como servicio a los sectores humildes y trabajadores continúa vigente, y contó con la participación de más de un centenar de personas, entre autoridades, referentes y militantes.