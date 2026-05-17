“Trópico de vidrios”: ¿Cuánto podés sostener lo que te pasa por dentro?

Trópico de vidrios se presenta los sábados a las 18 horas en el Teatro El Exéntrico de la 18º, Villa Crespo. Protagonizada por Hernán Schifano con dirección de Mario Moscoso y música en vivo de Elsa Cecilia González Bolia, la obra ensaya una respuesta poética a las problemáticas de la condición humana de ayer y de hoy.

La pieza reúne textos poéticos y teatrales de grandes autores clásicos como William Shakespeare, Federico García Lorca, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, Antonio Machado, Miguel Hernández y Francisco de Quevedo.

Los grandes temas de la humanidad

Los textos seleccionados abordan tópicos como la vida, la muerte, el alma, el amor, el odio, la codicia, la juventud y la vejez. El conocimiento del alma humana que poseen estos autores nos introduce en los misterios del universo y alcanza una dimensión tan profunda que confronta con nuestros propios límites a la hora de abordar aquello que nos constituye: la vida, las alegrías y penas de amor, la soledad, el poder, el paso del tiempo y la muerte.

Construye una experiencia escénica donde la palabra es el eje central. A partir de una cuidada selección de textos, la pieza propone un recorrido sensible por distintas dimensiones de la condición humana, tendiendo un puente entre las problemáticas del pasado y las tensiones del presente.

“Lejos de quedar anclados en el pasado, estos textos revelan una potencia actual arrolladora: resuenan con fuerza en el presente, interpelando nuestras formas de vincularnos, de pensar y de habitar el mundo”, afirma Hernán.

En un contexto contemporáneo atravesado por la deshumanización, la mercantilización y el individualismo, Trópico de vidrios pone en valor la importancia de los vínculos y la potencia transformadora de la poesía. La obra se vale de la fuerza de estos autores para interpelar al espectador y abrir preguntas sobre aquello que nos constituye como sociedad.

“El tratamiento de la palabra se despliega desde el cuerpo y la voz del actor, quien transita con intensidad la vehemencia, la musicalidad y la profundidad de cada texto. Voz, gesto, emoción y pensamiento se conjugan en una interpretación que busca hacer propia la urgencia de comunicar”, cuenta Moscoso.

La propuesta se enriquece con música en vivo de piano y violín, que acompaña y potencia la experiencia escénica, generando una atmósfera poética que dialoga con cada palabra y cada silencio.

Trópico de vidrios entiende al teatro como un espejo del tiempo: un espacio donde es posible penetrar en lo más profundo de las pasiones humanas -el amor, la traición, la locura, los sueños, el conocimiento, la ambición y la desesperación- y, desde allí, intentar comprender una época atravesada por contradicciones y transformaciones.

Una obra que invita a detenerse, escuchar y dejarse atravesar por la palabra…

Las entradas

Las localidades ($ 22.000 | estudiantes y jubilados $ 17.000) pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, calle Lerma 420.

