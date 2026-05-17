Cafecito BA vuelve a Palermo

El Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, invita a participar de una nueva edición de Cafecito BA una experiencia para vivir la identidad porteña a través del café. La cita es el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, en la Plaza República del Perú, Avenida Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero.

Durante ambos días, vecinos y turistas podrán encontrar más de diez puestos que ofrecerán todo tipo de cafés, con precios a partir de $ 4.000, y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones a partir de los $ 3.500.

Además, habrá un espacio de cine al aire libre con puffs ideal para tomar un café mientras mirás tu serie favorita, lectura de la borra del café (de 14 a 17 horas), retratos de rostros en caricaturas (de 14.30 a 17.30 horas), un sector con juegos para compartir en familia y una agenda de shows de música en vivo.

Cronograma de shows

Sábado 9 de mayo

15 h. - Show de saxo, por Jorgelina Avigliano

16 h. - DJ con vinilos Sampled Wax

17 h. - Wild Strings, música arte y espectáculo

18 h. - DJ con vinilos coffee rave style.

Domingo 10 de mayo

15 h. - Show de saxo, por Jorgelina Avigliano

16 h. - Wild Strings, música arte y espectáculo

17 h. - DJ con vinilos coffee rave style.

Locales gastronómicos que participan en Cafecito BA

Al Diablo Coffee Roasters

Casa Dingo

Ciro

Cofi Jaus

Dulche Charlotte

Gontran Cherrier

Juan Valdez

Lobo Café

Narda Comedor

Ninina

Piccolina

Selena

Cura Té Alma