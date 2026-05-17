domingo 17 de mayo de 2026 - Edición Nº4439

Espectáculos | 8 may 2026

Antídoto contra el frío

Cafecito BA vuelve a Palermo

Con entrada gratuita, la cita es el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, en la Plaza República del Perú, Avenida Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero.

Una propuesta que se expande.
TAGS: INFUSION, PALERMO, CAFECITO BA

El Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, invita a participar de una nueva edición de Cafecito BA una experiencia para vivir la identidad porteña a través del café. La cita es el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, en la Plaza República del Perú, Avenida Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero.

Durante ambos días, vecinos y turistas podrán encontrar más de diez puestos que ofrecerán todo tipo de cafés, con precios a partir de $ 4.000, y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones a partir de los $ 3.500.

Además, habrá un espacio de cine al aire libre con puffs ideal para tomar un café mientras mirás tu serie favorita, lectura de la borra del café (de 14 a 17 horas), retratos de rostros en caricaturas (de 14.30 a 17.30 horas), un sector con juegos para compartir en familia y una agenda de shows de música en vivo.

Cronograma de shows

Sábado 9 de mayo

15 h. - Show de saxo, por Jorgelina Avigliano
16 h. -  DJ con vinilos Sampled Wax
17 h. - Wild Strings, música arte y espectáculo 
18 h. - DJ con vinilos coffee rave style.

Domingo 10 de mayo

15 h. -  Show de saxo, por Jorgelina Avigliano
16 h. - Wild Strings, música arte y espectáculo 
17 h. - DJ con vinilos coffee rave style.

Locales gastronómicos que participan en Cafecito BA

Al Diablo Coffee Roasters
Casa Dingo
Ciro
Cofi Jaus
Dulche Charlotte
Gontran Cherrier
Juan Valdez
Lobo Café
Narda Comedor
Ninina
Piccolina
Selena
Cura Té Alma

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