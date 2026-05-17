Espectáculos | 8 may 2026
Antídoto contra el frío
Cafecito BA vuelve a Palermo
Con entrada gratuita, la cita es el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, en la Plaza República del Perú, Avenida Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero.
El Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, invita a participar de una nueva edición de Cafecito BA una experiencia para vivir la identidad porteña a través del café. La cita es el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, en la Plaza República del Perú, Avenida Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero.
Durante ambos días, vecinos y turistas podrán encontrar más de diez puestos que ofrecerán todo tipo de cafés, con precios a partir de $ 4.000, y propuestas dulces y saladas para acompañar, con opciones a partir de los $ 3.500.
Además, habrá un espacio de cine al aire libre con puffs ideal para tomar un café mientras mirás tu serie favorita, lectura de la borra del café (de 14 a 17 horas), retratos de rostros en caricaturas (de 14.30 a 17.30 horas), un sector con juegos para compartir en familia y una agenda de shows de música en vivo.
Cronograma de shows
Sábado 9 de mayo
15 h. - Show de saxo, por Jorgelina Avigliano
16 h. - DJ con vinilos Sampled Wax
17 h. - Wild Strings, música arte y espectáculo
18 h. - DJ con vinilos coffee rave style.
Domingo 10 de mayo
15 h. - Show de saxo, por Jorgelina Avigliano
16 h. - Wild Strings, música arte y espectáculo
17 h. - DJ con vinilos coffee rave style.
Locales gastronómicos que participan en Cafecito BA
Al Diablo Coffee Roasters
Casa Dingo
Ciro
Cofi Jaus
Dulche Charlotte
Gontran Cherrier
Juan Valdez
Lobo Café
Narda Comedor
Ninina
Piccolina
Selena
Cura Té Alma