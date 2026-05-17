Gira conjunta y fiesta asegurada: Los Auténticos Caligaris

Dos de las bandas más explosivas y queridas de Latinoamérica se unen para hacer historia. Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris presentan una experiencia única e irrepetible: una gira conjunta que lleva la celebración, la alegría y el descontrol a otro nivel.

Después de encontrarse, cruzar caminos y compartir una misma esencia festiva, lo hicieron realidad: por primera y única vez, ambas bandas compartirán escenario en un espectáculo sin precedentes. Un show pensado para cantar, saltar, emocionarse y vivir momentos inolvidables.

Con una puesta impactante y un repertorio cargado de hits que marcaron generaciones, esta gira será mucho más que un recital: será una auténtica fiesta colectiva.

Primeras ciudades confirmadas

Bogotá, Córdoba, Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana son hasta el momento las sedes confirmadas, con el siguiente detalle:

22/8: Quality Center, Córdoba, Argentina.

1/11: Parque Tangamanga II, San Luis Potosí, México.

14/11: Movistar Arena, Bogotá, Colombia.

20/11: Auditorio Banamex, Monterrey, México.

27/11: Estadio GNP Seguros, CDMX, México.

Las entradas de México y Córdoba ya están a la venta y aseguran que esto recién empieza, pues próximamente nuevas ciudades serán anunciadas.

Primeras fechas confirmadas:

CDMX & MTY

🎟 Preventa Banamex: Jueves 7 de mayo - 2pm

🎟 Venta general: Viernes 8 de mayo - 2pm



SLP

🎟 Venta general: Jueves 7 de mayo - 10am



Prepárense para la fiesta más grande del mundo 🔥

Nos vemos muy pronto — Caligaris (@LOSCALIGARIS) May 6, 2026

“Un delirio hermoso que invita a todos a ser parte de algo único. Prepárense para vivir la fiesta más increíble del mundo, ahora en formato gira”, prometen “Los Auténticos Caligaris”.