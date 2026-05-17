domingo 17 de mayo de 2026 - Edición Nº4439

Espectáculos | 8 may 2026

Música

Gira conjunta y fiesta asegurada: Los Auténticos Caligaris

Ambas bandas compartirán escenario en un espectáculo sin precedentes. las primeras plazas confirmadas son Bogotá, Córdoba, Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana.

Alegría colectiva.
TAGS: LOS CALIGARIS, GIRA, LOS AUTENTICOS DECADENTES

Dos de las bandas más explosivas y queridas de Latinoamérica se unen para hacer historia. Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris presentan una experiencia única e irrepetible: una gira conjunta que lleva la celebración, la alegría y el descontrol a otro nivel.

Después de encontrarse, cruzar caminos y compartir una misma esencia festiva, lo hicieron realidad: por primera y única vez, ambas bandas compartirán escenario en un espectáculo sin precedentes. Un show pensado para cantar, saltar, emocionarse y vivir momentos inolvidables.

Con una puesta impactante y un repertorio cargado de hits que marcaron generaciones, esta gira será mucho más que un recital: será una auténtica fiesta colectiva.

Primeras ciudades confirmadas

Bogotá, Córdoba, Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana son hasta el momento las sedes confirmadas, con el siguiente detalle:

22/8: Quality Center, Córdoba, Argentina.
1/11: Parque Tangamanga II, San Luis Potosí, México.
14/11: Movistar Arena, Bogotá, Colombia.
20/11: Auditorio Banamex, Monterrey, México.
27/11: Estadio GNP Seguros, CDMX, México.

Las entradas de México y Córdoba ya están a la venta y aseguran que esto recién empieza, pues próximamente nuevas ciudades serán anunciadas.

“Un delirio hermoso que invita a todos a ser parte de algo único. Prepárense para vivir la fiesta más increíble del mundo, ahora en formato gira”, prometen “Los Auténticos Caligaris”.

Más Noticias