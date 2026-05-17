AU Buenos Aires-La Plata: avanza la obra del nuevo distribuidor de tránsito en City Bell

La obra del nuevo distribuidor de City Bell en la Autopista Buenos Aires - La Plata que ejecuta Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) avanza con trabajos de movimiento de suelos, la ejecución de pilotes y alcantarillas y la colocación de geodrenes.

La nueva conexión entre la autopista y el Camino Centenario beneficiará a más de 36 mil usuarios, permitiendo reducir tiempos de viaje, disminuir congestiones en puntos críticos, fomentar una circulación más segura y potenciar el desarrollo y la integración urbana.

El proyecto, que favorecerá especialmente a City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Arturo Seguí, incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval y la construcción de un terraplén.

🚧⚠️ LAS OBRAS NO PARAN EN AUBASA 🏗️



▶️ Estamos construyendo la nueva bajada de City Bell en la Autopista Buenos Aires - La Plata 🛣️#ObrasQueTransforman#AUBASATeCuida#ConectamosDestinos pic.twitter.com/CLM5usjcms — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) May 8, 2026

Articulados con la gestión del intendente Julio Alak, los trabajos forman parte del Plan de Obras 2024-2027 que AUBASA viene realizando con fondos propios e impactarán no solo en la circulación sino también en la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de la capital bonaerense.

Las principales tareas incluyen la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial, además de la ejecución de dos viaductos: uno de 364 metros sobre vías férreas y el Arroyo Carnaval y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín.

También la construcción de dos puentes para conectar con el Camino Centenario —uno sobre la autopista, de 65 metros, y otro sobre el arroyo Martín, de 72—, pavimento, iluminación, señalización, obras de arte menores, barandas de defensa y forestación, entre otras.