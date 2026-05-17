Club Totora: música, asado y una mesa de amigos

Los Totora presentan el tercer episodio de Club Totora, el ciclo que combina música en vivo, humor, asado y encuentros entre amigos. En esta nueva entrega, la banda recibe a Santiago Aysine, Flor Álvarez, Francisco Lago, Martín Reich, Julieta Navarro, Julieta Savioli y el dúo Roze, integrado por Rocco Gang y Treze YT.

“Esto no es un programa de televisión, es una juntada entre amigos”, afirmó Juan Ignacio Giorgetti, integrante de Los Totora junto a Santiago Giorgetti, Nicolás Giorgetti y Juan Manuel Quieto, al dar inicio a una mesa donde predominaron las anécdotas, el humor, las confesiones y las canciones compartidas.

El proyecto propone un formato alternativo a la entrevista tradicional: una mesa abierta a la espontaneidad, atravesada por el clima de camaradería y por la música como verdadero hilo conductor.

Club Totora

En el año en que celebran sus 25 años de trayectoria, Los Totora siguen ampliando el universo de Club Totora, un espacio que nació como una invitación a compartir la intimidad de la banda: una jornada de asado, vino, historias, juegos y clásicos reinterpretados desde el sonido popular y bailable que los convirtió en una de las agrupaciones más queridas de la escena argentina.

En este tercer capítulo, el cruce de voces provenientes del rock, el pop, la cumbia y la música urbana da lugar a un repertorio ecléctico y celebratorio.

Las canciones

La noche incluyó versiones en vivo de “Un día sin ti”, interpretada por Los Totora junto a Santiago Aysine; “Sin documentos”, junto a Fran Charco; y “Tu cárcel”, con Flor Álvarez. Además, el dúo Roze se sumó al encuentro para compartir “Locura automática ” junto a la banda.

A lo largo del episodio, las canciones conviven con relatos personales, recuerdos de giras, anécdotas de shows, fútbol, cábalas, humor y momentos espontáneos que refuerzan el espíritu del ciclo: generar un clima cercano, sin jerarquías ni formalismos, donde la amistad y la música sean el verdadero motor de cada encuentro.