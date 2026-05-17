Héctor Daer postuló a Kicillof para 2027: “Sos el mejor candidato que tiene el peronismo”

El escenario político del peronismo comenzó a acelerar sus definiciones de cara al futuro. Este viernes, el histórico sindicalista de la Sanidad y extitular de la CGT, Héctor Daer, sacudió el tablero interno al afirmar que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la figura indicada para encabezar la propuesta electoral del movimiento en las elecciones de 2027.

El fuerte respaldo ocurrió durante el cierre del segundo día del 61° Congreso Ordinario de Delegados de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que se desarrolla en la localidad de La Falda, Córdoba.

El respaldo en Córdoba

Ante un auditorio colmado de delegados sindicales, Daer no ahorró elogios para el mandatario bonaerense, quien viajó a la provincia mediterránea para participar del evento. Al referirse a la reconfiguración del peronismo, el líder de Sanidad fue tajante: "Sos el mejor candidato que tiene el peronismo", aseveró mirando directamente a Kicillof.

Para Daer, la elección del gobernador no solo responde a una cuestión de gestión, sino a sus atributos personales y políticos en un contexto de crisis. En ese sentido, destacó la "forma de ser, humildad y perspectiva" de Kicillof, señalando que esas cualidades lo distinguen dentro de la oferta dirigencial actual.

Kicillof y el armado del peronismo

La presencia de Axel Kicillof en el congreso de FATSA no es un dato menor. El gobernador busca consolidar alianzas con los sectores de la CGT mientras gestiona el distrito más grande del país en medio de los recortes de fondos nacionales.

La definición de Daer llega en un momento de intensos debates internos en el peronismo, donde distintos sectores pujan por la renovación de liderazgos. Al ungirlo como "el mejor candidato" para las elecciones presidenciales, el sindicalismo de "los gordos" envía una señal clara tanto hacia adentro de la coalición como hacia el Gobierno nacional.

Un congreso clave para Sanidad

El 61° Congreso de FATSA ha servido como plataforma para discutir no solo la situación paritaria y del sistema de salud, sino también para marcar la agenda política del gremialismo. Con el apoyo de uno de los pilares de la central obrera, Kicillof se retira de La Falda con un volumen político renovado, posicionándose formalmente en la carrera por la sucesión presidencial.