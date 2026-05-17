Lo nuevo de Francisco González: un ex Lucybell regresa a Buenos Aires

Uno de los nombres fundamentales del rock chileno, Francisco González, regresa a nuestro país con nuevo material entre manos. El jueves 29 de mayo se presenta en Ferona y el sábado 6 de junio en Club Lucille.

Reconocido por su trabajo como baterista de Lucybell, una de las bandas más influyentes de la escena latinoamericana, González lleva más de una década desarrollando una sólida carrera solista que suma siete discos de estudio y una propuesta artística que fusiona el rock con elementos electrónicos.

En agosto de 2024 realizó dos exitosos conciertos en Buenos Aires —en Club Lucille y Bar Strummer, zona de Palermo— recibiendo elogios tanto del público como de medios bonaerenses. Ahora regresa a la ciudad con nuevo material bajo el brazo.

Expansión en el caos

Disponible en Spotify y todas las plataformas digitales, el álbum se compone de diez canciones: cuatro tracks de música electrónica inéditos, más los cinco singles lanzados con anterioridad, incluyendo el flamante “Cruel dolor”.

El nuevo single nació de una experiencia personal del músico: el daño físico y emocional que le provocó el estrés, derivando en una enfermedad. “Esta dolorosa vivencia me sirvió para expresar el daño que provocó el stress en mi cuerpo”, explica González.

El videoclip de “Cruel dolor” fue dirigido por Nicolás Soto y Lucas de la Vega. Retrata las intensas emociones de la canción, encarnadas por el propio González, quien utilizó maquillaje especial para teatralizar las escenas.

En el marco de esta visita, González presentará en vivo su nuevo disco junto a un repaso de canciones de sus seis álbumes solistas y clásicos de su etapa con Lucybell. Se esperan dos noches con propuestas distintas para el público porteño.