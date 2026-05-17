Kicillof en Córdoba: desembarco federal para 2027 y fuertes críticas a la “motosierra”

En un movimiento que combina gestión administrativa y una clara proyección hacia la carrera presidencial, el gobernador Axel Kicillof aterrizó este viernes en Córdoba. La visita, cargada de simbolismo político, no solo sirvió para sellar convenios en materia turística, educativa y agraria, sino que funcionó como la plataforma para el lanzamiento de su armado federal de cara al 2027.

Bajo la premisa de que "sin federalismo no hay país", Kicillof buscó mostrarse como el gestor capaz de articular políticas públicas en territorios históricamente distantes al peronismo bonaerense. En cada una de sus paradas, el mandatario confrontó directamente con el modelo económico de la Casa Rosada, asegurando que "las políticas de motosierra y abandono del Gobierno nacional están destruyendo el empleo y el turismo".

#Eleccciones2027 🗳 Kicillof desembarcó en Córdoba y apuntó contra la “motosierra”



El gobernador bonaerense profundizó su armado federal rumbo a 2027 y lanzó duras críticas al ajuste de Javier Milei durante una serie de actividades políticas y sindicales.



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Gestión y política en el corazón de Punilla

La jornada comenzó en Cosquín, donde junto al intendente Raúl Cardinali, el Gobernador firmó un convenio turístico-cultural en la emblemática Plaza Próspero Molina. El objetivo es potenciar el flujo de visitantes y artistas entre Buenos Aires y el histórico festival folclórico.

Sin embargo, el foco estuvo puesto en la resistencia a las políticas nacionales. "Estamos convencidos de que la sociedad está mucho mejor cuando el Estado la acompaña", sostuvo Kicillof, marcando un contrapunto con la narrativa oficialista de desregulación y ajuste.

Educación y agro: la alianza con la UTN

Posteriormente, en la ciudad de Córdoba, Kicillof encabezó la firma de convenios para el Programa Puentes junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y autoridades de la UTN Regional. Con una inversión de $489 millones, se acordó el dictado de 10 nuevas carreras en municipios bonaerenses, una medida que el mandatario vinculó con la defensa de la universidad pública y el arraigo local.

En el plano productivo, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, selló un acuerdo de innovación tecnológica para las Chacras Experimentales, reforzando la idea de una provincia que apuesta a la ciencia y la tecnología frente al "modelo extractivo" que Kicillof le adjudica a Javier Milei.

El "espaldarazo" sindical y la mira en 2027

El cierre político tuvo lugar en La Falda, durante el Congreso de FATSA. Allí, acompañado por el ex triunviro de la CGT, Héctor Daer, Kicillof recibió una "bendición" que sacudió la interna peronista. Daer no dudó en definirlo como el referente con mayor proyección: "Expresa el compromiso por construir una sociedad más justa", subrayó el líder de Sanidad.

La presencia de figuras como Andrés Larroque, Walter Correa y Hugo Moyano (h) en la comitiva reafirma que el viaje a Córdoba fue mucho más que una visita institucional. Fue el primer paso formal de un plan de nacionalización que busca consolidar a Kicillof como el líder de la oposición y el candidato natural del espacio para el próximo turno electoral.