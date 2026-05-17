Christian Gribaudo presentó “Democracia Algorítmica”: el desafío de la Inteligencia Artificial en el poder

La irrupción de la tecnología en la vida pública ya no es solo una cuestión de herramientas, sino de estructuras de poder. Bajo esa premisa, Christian Gribaudo presentó este viernes su libro “Democracia Algorítmica” en el auditorio de la Universidad del Este (UDE) de La Plata. El evento, que contó con la apertura del intendente local, Julio Alak, reunió a académicos, estudiantes y referentes políticos para debatir el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema democrático.

“Este libro tiene que ver con lo que hoy llamamos inteligencia artificial, los algoritmos y la lógica de los datos, que comenzaron a transformar la política”, sostuvo Gribaudo. Durante su exposición, advirtió que la IA funciona hoy como una estructura que incide directamente en los consumos, las creencias y los temores de los ciudadanos, modificando la manera en que se toman las decisiones.

La IA como mediación política

La obra, escrita junto a Federico Cerri Martínez, vicerrector de la UDE, nace de la necesidad de advertir un cambio de paradigma en los procesos de comunicación. Para Cerri Martínez, el punto clave es cuando la tecnología deja de ser un soporte: “Cuando una herramienta automatizada clasifica, prioriza o decide, deja de ser un soporte técnico para convertirse en una mediación política”.

Gribaudo, ex diputado nacional y actual secretario administrativo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, identificó tres dimensiones donde la inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del juego:

La forma en que se construye el poder. La manera en que circula la información. El modo en que se producen la verdad pública y la legitimidad.

El debate sobre la regulación

Uno de los ejes centrales de la tarde fue la necesidad de un marco normativo. Gribaudo insistió en que regular la inteligencia artificial es posible y necesario, siempre bajo un enfoque "inteligente y flexible".

“No debe ser prohibitivo ni de libre albedrío, sino con marcos de responsabilidad ciudadana, empresarial y política para que los derechos no sean vulnerados”, concluyó el autor, quien recientemente presentó este mismo trabajo en la Feria del Libro.

Invitados y "dato color"

El panel de debate contó con la participación del periodista Paulino Rodrígues, el subsecretario de Inversiones porteño, Augusto Ardiles, y el futbolista profesional de Vélez Sarsfield, Lisandro Magallán, quien es alumno de la institución.

Como nota distintiva y en sintonía con la temática del evento, un perro robot recorrió la sala entre los asistentes, graficando la convivencia cada vez más estrecha entre la tecnología y la cotidianidad social.

Entre los presentes se destacaron figuras de la política provincial como el senador Pablo Petrecca (PRO), Marcelo Leguizamón y los concejales platenses Carolina Barros Schelotto y Nicolás Morzone, entre otros referentes que acompañaron el cierre a cargo del rector de la UDE, Carlos Enrique Orazi.