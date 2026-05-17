Histórico ladero de Carlos Saúl Menem pidió “darle tiempo” a Milei

El exsecretario general de la Presidencia durante el menemismo, Alberto Kohan, ratificó su confianza en el rumbo del Gobierno de Javier Milei. “Siempre he tenido optimismo con el país primero y después esperanza con los que gobiernan”, puntualizó.

“Con este Gobierno creo que a veces disiento en las formas, pero no en el fondo. Creo que el fondo es ese. Nos va a llevar tiempo, nos va a llevar sacrificio, nos va a llevar diferencias, pero este es el fondo de la cosa: es una reestructuración”, enfatizó.

En igual tesitura, reflexionó: “Yo creo que hay que darle tiempo al país. Juan Domingo Perón decía ‘tiempo o sangre’. Yo prefiero el tiempo. Pero no hay ningún país que se haya reestructurado si no es con tiempo y transformación”.

Julio Argentino Roca, Juan Domingo Perón y Carlos Saúl Menem

En declaraciones a Perfil, Kohan opinó que “Julio Argentino Roca fue un Presidente que transformó mucho a la Argentina. Muchas transformaciones que se dieron. Perón fue un transformador, alguien que de repente puso la industria metalúrgica en funcionamiento”.

“Lo que no hemos tenido es continuidad en el sistema. Si de repente pasamos de tener retenciones a no tener retenciones, o si pasamos de que esto está bien o no, hay que empezar a purificar o a mejorar las cosas con el ejercicio”, acotó.

“Vamos a esperar que termine su gobierno, su período. Roca, Perón, Menem… Vamos a esperar a Milei”, se entusiasmó.

Al respecto, dijo que “Milei está encarando un país distinto en un mundo distinto. Los momentos no los podemos comparar como uno quisiera. Son como son. A Milei le toca este mundo donde hay un alineamiento con los Estados Unidos, donde los bloques se separan, donde Europa está sujeta a una islamización, digamos, en muchos aspectos”.

“Démosle tiempo a Milei. Yo creo que la Argentina necesita tiempo”, resumió y abogó por “hacer cambios efectivos”.

Mensaje para Milei

“Lo sigo apoyando ¿Qué le diría hoy? Goberná, por ahí, más los temas terrenales. Es lo único que le diría. Pero después vamos a ver el resultado de su gobierno, porque si el resultado es bueno, ¿qué le puedo decir yo a alguien que la gente votó? Hablar desde la experiencia: que hay que estar más encima de algunas cosas. Pero es su estilo”, anexó Kohan.

La realidad del peronismo

Por otra parte, dijo andar por el país “lo más” que puede. “Todavía existimos muchos. Lo que no hay es peronismo. No hay una conducción, no hay peronismo. La verdad que yo le diría: vayamos a elecciones como fuimos en el año 88 y busquemos una conducción real a la que todos respondamos. Si no, el peronismo es solamente un sentimiento y no una realidad”, analizó.

Consultado sobre si encuentra algún dirigente similar a Carlos Menem, sopesó: “He visto a gobernadores hacer muy buena obra sin ser peronistas. Sergio Uñac, en San Juan, ha hecho una obra espectacular porque terminó con la hipocresía de la minería, puso la provincia en marcha”.

“Es un hombre de decisiones. Y después hay unos cuantos. La verdad que yo no quiero dar un nombre particular. Se me ocurrió porque lo vi tomar con valentía un tema tan castigado por la hipocresía como la minería”, completó.