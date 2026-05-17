Unidad en la UCR bonaerense: Emiliano Balbín presidirá el Comité Provincia

La Unión Cívica Radical bonaerense llegó a un acuerdo al filo del plazo legal para la presentación de listas de cara a las elecciones internas previstas para el domingo 7 de junio, instancia a que la finalmente no se llegará por la lista de unidad anunciada. El Comité Provincia será presidido por el exlegislador Emiliano Balbín.

Además del sector referenciado en el senador Maximiliano Abad, el acuerdo incluye al sector que nuclea el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Futuro Radical; los alineados con el exintendente de San Isidro Gustavo Posse y el exalcalde de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, quien logró colocar como vicepresidente primero -cargo creado a los efectos de contener a todos- a Pablo Zubiaurre, exintendente de Ayacucho.

Secundando al nieto del histórico caudillo radical Ricardo Balbín, aparece como vicepresdienta Josefina Mendoza, del sector de Pullaro y Martín Lousteau; en tanto que Matías Civale -de Evolución- ocupará la Secretaría General y la Tesorería quedó en manos del espacio de Gustavo Posse.

El sector que lidera Martín Lousteau se reserva el derecho a poner el postulante a conducir la Convención provincial, que será del platense Pablo Nicoletti, con un vice del espacio de Abad, Posse y Daniel Salvador.

En virtud del acuerdo al que se arribó para la unidad, el primer convencional nacional será Pablo Domenichini, de Evolución. Y la diputada Alejandra Lordén, alineada con Fernández, será delegada al Comité Nacional de la UCR.

