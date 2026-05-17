Maslatón condenó el “robo” de Adorni: “Mal formado, ingenuo y mal tipo”

El analista económico y exarmador de La Libertad Avanza, Carlos Maslatón, se refirió al enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y advirtió que “varios de ellos pensaron que nada iba a pasar, se encubren diciendo que los demás son chorros”.

Mucha gente se pregunta por qué dura tanto. Por qué Milei y Karina lo mantienen como a nadie. Y sí, por boludo que parezca, es el Vladimiro Montesinos o el PC Farías de este gobierno corrupto? Si es el director de cometas y valijas que roba para la corona? pic.twitter.com/CHNJUlOS57 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 5, 2026

“Hay videos, fotos, testigos que los muestran robando plata del Estado. Creyó que tenía impunidad, es una persona muy mal formada políticamente, ingenuo, mal tipo. Gente que cree que no le va a pasar nada”, disparó sobre el ministro coordinador.

El “barrani”

En cuanto al recurrente uso del efectivo, el abogado aclaró en declaraciones a C5N: “Soy el menos indicado para condenar eso, soy fanático del efectivo y me ubico en lo que es Argentina. Pero hay efectivos y negros y barranis que se justifican, pero no para un funcionario”.

“Que explique de dónde sacó la plata. Yo pongo menos foco en la declaración jurada y en el efectivo pero sí lo pongo en de dónde sacó la plata. Evidentemente es robo de caudales del Estado, malversación, ¿si no de dónde? Si no, son coimas”, deslizó.

“Pésimo modelo económico”

En cuanto a la marcha del programa del Gobierno de Javier Milei, aseveró que “no funciona esto. Los tipos tiene visión exclusivamentre financiera, de mesa de dinero”.

“Te ponen el dólar abajo, sobrevalúan el peso y subsidian las tasas de interés pero para arriba. Eso es bicicleta financiera, endeudarse permanentemente, el propio discurso del ministro”, detalló Maslatón.

“Esto es lo que han hecho, es la ‘plata dulce’ de (el ministro de Economía del Gobierno militar, José Alfredo) Martínez de Hoz. Ganan los pocos que participan de eso asociados a los funcionarios y queda deuda en cabeza de personas que no tienen defensa, en cabeza de todo el pueblo argentino”, lamentó el letrado.

El mejor Presidente del mundo. El mejor Ministro de Economía de la historia. Banca y lobby mundial. Buenos balances y economía al taco dicen, no? El Rigi y el súper Rigi y esto lleva 6 meses a la baja dejando a todos comprados ahí arrlba? O será que va todo para el carajo y… pic.twitter.com/FsbPkLsp6Q — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 8, 2026

Finalmente, planteó que queda “un país carísimo en moneda dura, en dólares, cierran los comercios y las empresas y la gente busca trabajo desesperadamente. Es una irresponsabilidad económica o negociado de gente a la que no le importa nada el sufrimiento general. El objetivo no era cambiar el país, era hacer negocios”.

