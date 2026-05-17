domingo 17 de mayo de 2026 - Edición Nº4439

Política | 9 may 2026

Corrupción libertaria

Maslatón condenó el “robo” de Adorni: “Mal formado, ingenuo y mal tipo”

“Yo pongo menos foco en la declaración jurada y en el efectivo pero sí lo pongo en de dónde sacó la plata. Evidentemente es robo de caudales del Estado, si no, son coimas”, puntualizó el exarmador de La Libertad Avanza.

Manuel Adorni.
TAGS: MANUEL ADORNI, CARLOS MASLATON, ENRIQUECIMIENTO ILICITO

El analista económico y exarmador de La Libertad Avanza, Carlos Maslatón, se refirió al enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y advirtió que “varios de ellos pensaron que nada iba a pasar, se encubren diciendo que los demás son chorros”.

“Hay videos, fotos, testigos que los muestran robando plata del Estado. Creyó que tenía impunidad, es una persona muy mal formada políticamente, ingenuo, mal tipo. Gente que cree que no le va a pasar nada”, disparó sobre el ministro coordinador.

El “barrani”

En cuanto al recurrente uso del efectivo, el abogado aclaró en declaraciones a C5N: “Soy el menos indicado para condenar eso, soy fanático del efectivo y me ubico en lo que es Argentina. Pero hay efectivos y negros y barranis que se justifican, pero no para un funcionario”.

Que explique de dónde sacó la plata. Yo pongo menos foco en la declaración jurada y en el efectivo pero sí lo pongo en de dónde sacó la plata. Evidentemente es robo de caudales del Estado, malversación, ¿si no de dónde? Si no, son coimas”, deslizó.

“Pésimo modelo económico”

En cuanto a la marcha del programa del Gobierno de Javier Milei, aseveró que “no funciona esto. Los tipos tiene visión exclusivamentre financiera, de mesa de dinero”.

“Te ponen el dólar abajo, sobrevalúan el peso y subsidian las tasas de interés pero para arriba. Eso es bicicleta financiera, endeudarse permanentemente, el propio discurso del ministro”, detalló Maslatón.

“Esto es lo que han hecho, es la ‘plata dulce’ de (el ministro de Economía del Gobierno militar, José Alfredo) Martínez de Hoz. Ganan los pocos que participan de eso asociados a los funcionarios y queda deuda en cabeza de personas que no tienen defensa, en cabeza de todo el pueblo argentino”, lamentó el letrado.

Finalmente, planteó que queda “un país carísimo en moneda dura, en dólares, cierran los comercios y las empresas y la gente busca trabajo desesperadamente. Es una irresponsabilidad económica o negociado de gente a la que no le importa nada el sufrimiento general. El objetivo no era cambiar el país, era hacer negocios”.
 

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