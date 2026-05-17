“Misery”: el clásico de Stephen King tendrá nueva versión en Argentina

A partir del 18 de junio, se suma a la cartelera porteña una propuesta singular. Se trata de Misery, la nueva apuesta escénica que llegará al escenario del Teatro Metropolitan, protagonizada por Julia Calvo y Juan Gil Navarro y producida por Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group. La obra de William Goldman cuenta con la adaptación de Daniel Botti y Manuel González Gil bajo la dirección de este último, quien vuelve a abordar uno de los textos más perturbadores del “Rey del Terror”, consolidando un equipo artístico de primer nivel.

Basada en la novela de Stephen King, Misery -publicada en 1987- es una historia que ya tuvo múltiples versiones teatrales en todo el mundo y una recordada adaptación cinematográfica en 1990, protagonizada por Kathy Bates y James Caan, con una interpretación que marcó un hito en la historia del cine.

Esta nueva versión teatral propone una mirada renovada del material, adaptada a la sensibilidad contemporánea, sin perder la tensión y el clima opresivo que la convirtieron en un clásico.

Sinopsis

La obra narra la historia de Paul Sheldon, un escritor que intenta dejar atrás el éxito comercial de una saga romántica para iniciar una etapa más ambiciosa de su carrera. Tras sufrir un accidente automovilístico, es rescatado por Annie Wilkes, una enfermera solitaria que se presenta como su “fan número uno”.

Lo que comienza como un acto de salvación se transforma en una pesadilla cuando Paul descubre que está prisionero de una mujer obsesiva, dispuesta a todo para que su personaje favorito vuelva a la vida. El encierro, la manipulación psicológica y la violencia latente construyen un suspenso constante que no da respiro al espectador.

Antecedente en Argentina

En nuestro país, Misery tuvo un estreno recordado en 1999, con Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo como protagonistas, también bajo la dirección de Manuel González Gil, en el Teatro Metropolitan. Más de dos décadas después, el director retoma el desafío con una nueva dupla protagónica y una puesta actualizada, profundizando el terror psicológico y el vínculo enfermizo entre admiración y poder, un eje que hoy adquiere una resonancia renovada.

Esta versión 2026 de Misery se perfila como uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada. Un regreso esperado, una historia que sigue incomodando y una invitación a enfrentarse, una vez más, con los rincones más oscuros de la mente humana.

Funciones

Las presentaciones de Misery serán, desde el 18 de junio, los jueves, viernes y sábados a las 21.30 horas y los domingos a las 21.15 horas. Las entradas están a la venta por Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1343.