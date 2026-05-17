Ciclón extratropical golpeó fuerte en la Costa Atlántica bonaerense: olas gigantes y destrozos

Un fuerte ciclón extratropical golpeó durante la noche del viernes a un importante sector de la Costa Atlántica bonaerense y provocó vientos extremos, marejadas, inundaciones y destrozos en varias localidades. Las zonas más afectadas fueron Monte Hermoso y las comprendidas entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron olas de hasta 7 metros de altura y fuertes lluvias que generaron complicaciones en calles y viviendas.

En esta última ciudad, uno de los sectores más afectados fue el barrio Ramón Santamarina, donde se acumularon cerca de 180 milímetros de agua. Como consecuencia, al menos seis personas debieron ser evacuadas y trasladadas a la Escuela Agropecuaria N° 1.

#Temporal 🌊 Ciclón extratropical azotó la Costa Atlántica bonaerense



La inclemencia climática provocó olas gigantes, destrozos en balnearios y complicaciones en distintas localidades de la costa bonaerense. Las imágenes impactaron en redes sociales.



📌 Olas de más de 7 metros… pic.twitter.com/AJBWvAaHsk — ANDigital (@ANDigitalOK) May 9, 2026

Además, las autoridades dispusieron el cierre de las escolleras y suspendieron el ingreso y egreso de embarcaciones por el peligro generado por el temporal.

Situación en Mar del Plata

En el municipio de General Pueyrredón, el temporal dejó más de 100 milímetros de lluvia acumulada entre el miércoles y el jueves. Varias calles quedaron anegadas y hubo rescates de personas atrapadas dentro de vehículos.

🚨 SE CORTA EL TRÁNSITO EN EL PASEO DÁVILA POR LA PLEAMAR



Por prevención y hasta que baje la pleamar, dispusimos el corte total al tránsito vehicular y peatonal en el sector costero del Paseo Dávila, desde Diagonal Alberdi hasta avenida Libertad. La restricción rige desde las… pic.twitter.com/3fCznEWgwZ — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) May 9, 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este sábado continúan las condiciones adversas con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Drama en Monte Hermoso

Fue otra de las localidades afectadas. Allí, el mar superó la barrera de contención y el agua avanzó hasta la peatonal. Se registraron destrozos en la zona costera e incluso el oleaje arrastró un puesto de guardavidas.

También se reportaron cortes de energía eléctrica y presencia de cables, maderas y restos peligrosos sobre la vía pública.

Ante esta situación, la Municipalidad de Monte Hermoso afirmó que la sudestada, que continúa, golpeó con fuerza al balneario con “efecto devastador”.

“Es un fenómeno del que prácticamente no se tiene registro”, puntualizó la comuna e hizo un pedido para que los vecinos “permanezcan en sus viviendas y no circulen, salvo extrema necesidad”.

Sigue el alerta

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por vientos fuertes en gran parte de la provincia de Buenos Aires y CABA, con mayor intensidad sobre la Costa Atlántica.

“El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, aunque en la Costa Atlántica pueden alcanzar los 80 km/h”, completó el parte del organismo oficial.