Villa 31: desbaratan un búnker narco y hallan más de $4 millones

Un operativo policial terminó con dos hombres detenidos y un búnker narco clausurado en la Villa 31, luego de una persecución que incluyó corridas por los techos de varias viviendas del barrio.

Todo comenzó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad observaron un presunto intercambio de drogas en plena vía pública. Al intentar identificarlos, uno de los sospechosos salió corriendo e ingresó a una casa ubicada sobre la calle Espadaña.

La fuga continuó por los techos de viviendas vecinas y generó un fuerte despliegue en la zona. Finalmente, el hombre fue reducido cerca del Destacamento 5, mientras que un segundo sospechoso fue detenido dentro del domicilio allanado.

Según informaron fuentes policiales, los arrestados son un ciudadano peruano de 58 años y un chileno de 31, ambos con antecedentes penales. Durante el procedimiento, los agentes encontraron droga fraccionada lista para la venta, dinero en efectivo, celulares y una balanza de precisión.

En total, secuestraron más de 300 gramos de marihuana, cocaína, pasta base y más de 4 millones de pesos. Además, hallaron una réplica de arma de fuego dentro de la propiedad.

La Justicia ordenó la detención de ambos acusados y dispuso dejar el lugar completamente inoperativo para evitar que vuelva a funcionar como punto de venta de droga.

Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se expresó en redes sociales y aseguró que ya solicitaron la expulsión del país de los detenidos extranjeros involucrados en la causa.