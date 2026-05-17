Netflix cierra El agente nocturno: qué pasará en la cuarta temporada

Netflix confirmó que El agente nocturno tendrá una cuarta temporada, aunque también anunció que será la última entrega de una de las ficciones más vistas y comentadas de los últimos años dentro de la plataforma.

La noticia generó revuelo entre los fanáticos de la serie, que desde su estreno en 2023 logró posicionarse rápidamente entre los contenidos más consumidos del catálogo. Con una mezcla de espionaje, conspiraciones y acción constante, la producción se convirtió en uno de los grandes éxitos del streaming.

La historia sigue a Peter Sutherland, un joven agente del FBI que termina involucrado en operaciones secretas y peligrosas relacionadas con una organización clandestina de inteligencia conocida como Night Action. El personaje es interpretado por Gabriel Basso, quien ganó gran popularidad gracias al éxito de la serie.

Según trascendió, la cuarta temporada ya está en producción en Los Ángeles y buscará darle un cierre definitivo a la historia sin extender innecesariamente la trama. Desde el equipo creativo aseguraron que la idea es terminar la serie “en lo más alto” y evitar que pierda fuerza con más temporadas.

El creador de la ficción, Shawn Ryan, explicó que el objetivo siempre fue construir un desenlace sólido para el protagonista y mantener la intensidad que convirtió a la serie en un fenómeno global.

Con cada estreno, “El agente nocturno” logró entrar al Top 10 internacional de Netflix y sumar millones de reproducciones en distintos países. Ahora, los seguidores esperan conocer cómo será el desenlace final de uno de los thrillers más exitosos de la plataforma.