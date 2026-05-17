Máximo Kirchner recibió el alta en La Plata: cómo sigue su recuperación

Máximo Kirchner recibió el alta médica este sábado luego de haber sido sometido a una cirugía programada en el Hospital Italiano de La Plata por un tumor benigno en las glándulas salivales.

Desde el centro de salud informaron que el dirigente presenta una “buena evolución posoperatoria” y continuará con seguimiento ambulatorio por parte del equipo médico.

La intervención quirúrgica se realizó el viernes y estuvo relacionada con un cistoadenoma parotídeo bilateral, una afección poco frecuente que afecta las glándulas encargadas de producir saliva. Según explicaron especialistas, este tipo de tumor suele ser benigno y generalmente no requiere tratamientos posteriores como quimioterapia o radioterapia.

Horas antes de ingresar al quirófano, el referente de La Cámpora publicó un mensaje en redes sociales donde contó que venía postergando la operación desde hacía un tiempo y buscó llevar tranquilidad sobre el procedimiento.

También trascendió que le pidió a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, que no solicitara permisos especiales para acompañarlo durante la internación.

El procedimiento se realizó sin complicaciones y, tras pasar la noche internado para controles médicos, los profesionales decidieron otorgarle el alta este sábado por la mañana.