Una caída bajo la lluvia, un mate intacto y el video viral que recorre TikTok

Una joven se volvió viral en TikTok después de protagonizar una divertida caída mientras intentaba llegar a la casa de una amiga en plena tormenta.

La protagonista, identificada en redes como @danii..echeverria26, decidió salir igual pese a la fuerte lluvia nocturna. Con termo y mate en mano, avanzó rápido por una calle completamente mojada hasta que, a pocos metros de llegar a destino, resbaló y terminó en el piso.

Toda la secuencia quedó grabada porque su amiga estaba filmando desde adentro de la casa. De hecho, el video comienza con una frase que terminó haciendo todavía más graciosa la escena: “No creo que mi amiga venga con esta lluvia”.

Sin embargo, la joven apareció segundos después corriendo bajo el agua y, cuando parecía que lograba cumplir la misión, perdió el equilibrio frente a la puerta y cayó de lleno sobre el pavimento mojado.

El detalle que más comentarios generó fue que, pese al golpazo y a quedar totalmente empapada, logró salvar el mate y el termo, que quedaron intactos tras la caída.

El clip rápidamente explotó en redes sociales y acumuló millones de visualizaciones, además de miles de comentarios de usuarios que destacaron “el compromiso con la amistad” y, sobre todo, “la prioridad de cuidar el mate”.