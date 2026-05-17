Panini y el álbum del Mundial 2026: cuánto salen las figuritas en Argentina

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó, y como pasa cada cuatro años, las figuritas volvieron a convertirse en una obsesión. El nuevo álbum de Panini llegó a los kioscos de todo el país y en pocas horas generó filas, videos virales y grupos de intercambio en redes sociales.

La edición de este año promete ser histórica. El álbum tiene 112 páginas y un total de 980 figuritas, convirtiéndose en el más grande que lanzó Panini hasta ahora. Incluye las 48 selecciones participantes, escudos, estadios, fotos grupales y stickers especiales de campeones de otros mundiales.

Uno de los grandes atractivos son las figuritas “extra”, unos cromos especiales de jugadores sorpresa que pueden aparecer en versiones común, bronce, plata y oro. Estas no tienen espacio dentro del álbum y rápidamente se transformaron en las más buscadas por coleccionistas y fanáticos.

Cuánto cuestan el álbum y los sobres

El álbum clásico ya se consigue en kioscos por unos $12.000, mientras que cada sobre cuesta $2.000 y trae siete figuritas.

Además, Panini anunció otras versiones especiales que saldrán próximamente:

Álbum tapa dura: alrededor de $25.000

Edición dorada coleccionable: cerca de $30.000 y exclusiva de la tienda online

También hay combos especiales con sobres incluidos para quienes quieren arrancar la colección más avanzada.

Las redes explotaron con las figuritas

TikTok, Instagram y X se llenaron de videos de personas abriendo paquetes, mostrando repetidas y buscando las figuritas difíciles. Incluso ya empezaron los clásicos intercambios en escuelas, oficinas y grupos de WhatsApp.

Muchos usuarios también comenzaron a hacer cuentas sobre cuánto dinero podría costar completar todo el álbum. Según estimaciones de coleccionistas, llenar las 980 figuritas sin intercambiar repetidas podría superar ampliamente el millón de pesos.

Las figuritas especiales de Coca-Cola

Otra de las novedades de esta edición son los sobres especiales lanzados junto a Coca-Cola, que incluyen cromos exclusivos de figuras latinoamericanas como Lautaro Martínez y Emiliano “Dibu” Martínez.

Para conseguirlas, hay que juntar tapas plateadas de productos seleccionados y canjearlas en puntos habilitados junto con un monto adicional de dinero.

También hay versión digital

Además del álbum físico, este año también se puede completar una versión virtual desde la app oficial y la web de Panini. Allí los usuarios pueden abrir sobres digitales, intercambiar figuritas y desbloquear contenido exclusivo.

Apenas salió a la venta, el álbum del Mundial 2026 ya se convirtió en uno de los temas más comentados del momento. Y aunque todavía falta bastante para que empiece la Copa del Mundo, la búsqueda de “la figurita que falta” ya arrancó en toda la Argentina.