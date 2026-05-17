Volver al fuTurf: tremenda noche de celebración en el C Art Media

Turf celebró tres décadas de trayectoria con una presentación arrolladora en el Complejo C Art Media, frente a una sala repleta que aguardaba con expectativa una noche épica para la música en Latinoamérica de la mano de Joaquín Levinton y compañía.

La ocasión tenía un significado especial: además del aniversario, marcó el regreso del grupo a la Ciudad de Buenos Aires en este año. Desde el inicio, el clima anticipaba algo fuera de lo común, acompañado por una puesta en escena impactante, con pisos especiales en el escenario, visuales de alto impacto y pantallas que simulaban una enorme torta de cumpleaños, reforzando el espíritu festivo de una noche pensada como una verdadera celebración de los 30 años de Turf.

La celebración conjunta

Durante casi dos horas, Turf desplegó un repertorio pensado para recorrer toda su historia, atravesando distintas etapas sin quedarse únicamente en lo más reciente, y presentaron dos temas nuevos que formarán parte de su próximo álbum. Cada canción funcionó como parte de un viaje que reafirma su lugar entre los grandes nombres del rock nacional.

Al frente, Joaquín Levinton brilló con una presencia magnética, confirmando por qué es considerado uno de los líderes más carismáticos de Latinoamérica. Su manejo del escenario, su conexión con el público y su impronta única elevaron cada momento. A su lado, Leandro Lopatín (guitarra), Fernando Caloia (batería), Carlos Tapia (bajo), Nicolás Ottavianelli (teclados) y Santiago Tato (guitarra) sostuvieron una performance impecable, consolidando la fuerza colectiva que distingue al grupo.

Sin invitados ni artificios

La propuesta se centró en la esencia de Turf: canciones, actitud y una identidad que atraviesa generaciones. Fue una celebración auténtica, a la altura de una carrera que no pierde vigencia.

El cierre terminó de coronar el concepto de festejo cuando apareció una enorme torta sobre el escenario y la banda sopló las velitas junto al público.

El público respondió de principio a fin, entregado, emocionado y plenamente consciente de estar siendo parte de una experiencia irrepetible.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue durante “Loco un poco”, cuando globos enormes comenzaron a volar entre el público y los músicos sobre el escenario, desatando una verdadera fiesta que terminó de convertir el show en un festejo total y reafirmó por qué Turf forma parte del legado cultural de nuestro país.