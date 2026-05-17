La UCR cargó contra Adorni: “O hay sobresueldos o están robando”

El intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, arremetió contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su inexplicable crecimiento patrimonial. Afirmó que el alto funcionario libertario “no está pudiendo justificar” su nivel de vida con los ingresos que percibe. A

“Adorni no está pudiendo justificar su incremento patrimonial y los gastos que hoy ascienden a 800 millones de pesos. Si no tenés nada que esconder, presentás la declaración jurada y explicás de dónde salió la plata”, disparó el jefe comunal en declaraciones a Radio Splendid.

En igual tenor, consignó que “cuando tu ingreso no puede justificar tu nivel de vida es dudoso y hay que investigar”.

“Para mí hay dos caminos: o hay sobresueldos, que ya está mal, o están robando y la plata sale de otro lado. En cualquiera de los dos casos está mal”, exclamó Chiarella.

🗣️"ADORNI no puede explicar nada. O hay SOBRESUELDOS o están ROBANDO"



Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, en #NoValeArrugar con @fjueguen y @matimore pic.twitter.com/505cSt9o9u — Splendid AM 990 (@splendidam990) May 10, 2026

Del mismo modo, puso de relieve que “este Gobierno dijo que venía a terminar con estas prácticas y uno de sus principales exponentes no puede justificar cómo, cobrando tres millones y medio de pesos por mes, alcanzó ese nivel de compra de propiedades y refacciones”.

El rol de los municipios

Por otra parte, el mandatario venadense aclaró que “no todos somos degenerados fiscales”, pues “hay municipios que tenemos seis años de superávit, bajamos impuestos y eliminamos tasas mucho antes de este gobierno”.

“Hay cada vez más familias que se endeudan para cubrir gastos cotidianos. La gente paga alimentos en cuotas o deja de pagar la obra social para pasar al sistema público”, acotó.

“Se sigue discutiendo el municipalismo con argumentos de hace 20 años, cuando parecía que el intendente sólo tenía que encargarse del alumbrado, barrido y limpieza. Hoy los municipios tienen jardines maternales, centros de salud, políticas de empleo, seguridad y reciclado”, sumó.

Rumbo a 2027

Finalmente, el titular del radicalismo nacional evitó hablar de candidaturas o alianzas y aseguró que el centenario partido debe concentrarse en fortalecer su estructura territorial antes de discutir nombres propios. “Las cuestiones anti algo no le han dado resultado a la Argentina. Nosotros creemos en construir desde lo propositivo”, enfatizó.

“Hablar hoy de candidaturas es poner el carro delante del caballo. A la gente no le importa con quién va a ir cada dirigente, le importa cómo llegar a fin de mes”, concluyó.