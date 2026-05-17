Argentina: un pasajero quedó aislado por el brote de hantavirus en un crucero

El operativo de evacuación del crucero MV Hondius continúa en el puerto de Granadilla, en Tenerife, luego de confirmarse un brote de hantavirus a bordo que ya dejó varios casos positivos y víctimas fatales. Las autoridades sanitarias internacionales mantienen un fuerte control sobre todos los pasajeros y tripulantes.

Los primeros en abandonar la embarcación fueron ciudadanos españoles junto a un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de un despliegue sanitario especial que incluye uso obligatorio de mascarillas y desembarcos escalonados.

Entre los pasajeros se encuentra un argentino que, según confirmó el consulado nacional en Tenerife, se encuentra en buen estado de salud y sin síntomas. El hombre viajaba solo y permaneció monitoreado desde que se detectó el brote.

Tras dejar el crucero, el pasajero será trasladado a Países Bajos, donde deberá cumplir una cuarentena preventiva antes de regresar a la Argentina. Desde el Gobierno argentino ya coordinan el seguimiento sanitario para su eventual reingreso al país.

La OMS confirmó hasta el momento seis casos positivos de hantavirus vinculados al virus Andes, además de tres fallecimientos relacionados con el brote. El organismo internacional clasificó a todas las personas a bordo como “contactos de alto riesgo” y recomendó controles durante 42 días.

Mientras tanto, el operativo sanitario sigue en marcha y las autoridades españolas intentan coordinar el regreso seguro de pasajeros de distintas nacionalidades.