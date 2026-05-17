Propofest: Fini Lanusse rompió el silencio y habló de la causa que la involucra

La causa conocida como “Propofest” volvió a sumar repercusión este fin de semana luego de que Delfina “Fini” Lanusse realizara su primer descargo público tras haber sido procesada por la Justicia.

La médica residente de anestesiología utilizó sus redes sociales para expresar que confía en que “todo se va a aclarar” y sostuvo que el expediente continúa en investigación. Aunque evitó profundizar sobre el tema, dejó en claro que por el momento no puede brindar demasiadas declaraciones sobre el avance judicial.

#Propofest 🚨 Habló Fini Lanusse tras ser procesada en la causa “Propofest”.



La médica dijo que “todo se va a aclarar” mientras sigue la investigación por el presunto robo de propofol y fiestas clandestinas.



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Lanusse quedó procesada junto al anestesista Hernán Boveri en una investigación que busca determinar el presunto robo y utilización irregular de propofol, una sustancia anestésica de uso hospitalario que habría circulado en encuentros privados y fiestas clandestinas que tomaron notoriedad mediática bajo el nombre de “Propofest”.

Además del procesamiento, la Justicia ordenó un embargo millonario superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de la joven profesional, mientras continúan las pericias y medidas vinculadas a la causa.

El expediente generó fuerte impacto público no solo por la utilización de medicamentos controlados fuera del ámbito médico, sino también por la muerte de un anestesista que aparece mencionado dentro de la investigación.

Desde el entorno de Lanusse aseguran que no existen pruebas firmes que acrediten su participación en maniobras ilegales y remarcan que la defensa trabaja para revertir las medidas judiciales dictadas en las últimas semanas.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando y no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones o resoluciones judiciales en los próximos días.