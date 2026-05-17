CABA ofrece controles gratis de odontología y oftalmología: dónde y cuándo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un nuevo cronograma del programa “Más Servicios en tu Barrio”, que durante la próxima semana ofrecerá atención odontológica y oftalmológica gratuita en distintos puntos porteños.

La iniciativa se desarrollará entre el 11 y el 16 de mayo y recorrerá barrios como Núñez, Villa Urquiza, Villa del Parque y Parque Avellaneda, con operativos destinados a facilitar el acceso a controles de salud básicos para los vecinos.

Desde la administración porteña recordaron que para acceder a las consultas será obligatorio solicitar turno previamente mediante la turnera online disponible en las redes oficiales del programa. Además, indicaron que los cupos son limitados.

El cronograma comenzará el lunes 11 de mayo en la esquina de Avenida Crámer y Manuela Pedraza, en Núñez, donde habrá atención odontológica y oftalmológica de 16 a 20 horas.

Luego, el operativo continuará en la estación Villa Urquiza, ubicada sobre Avenida Monroe y Bauness. Allí, el martes 12 se brindará atención oftalmológica y el miércoles 13 será el turno de los controles odontológicos, ambos de 9 a 14 horas.

En tanto, el jueves 14 y viernes 15 las postas sanitarias llegarán a Plaza Aristóbulo del Valle, en Villa del Parque. El jueves habrá consultas oftalmológicas y el viernes odontológicas, también de 9 a 14.

Finalmente, el sábado 16 de mayo el programa cerrará la semana en Parque Avellaneda, sobre Avenida Directorio 4044, con atención gratuita en ambas especialidades.

La propuesta forma parte de los operativos itinerantes impulsados por la Ciudad para acercar servicios de salud y gestión a diferentes comunas porteñas.