AMBA: la mañana helada de este lunes y el giro que llega por la tarde

El arranque de semana llegará con bajas temperaturas y cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 11 de mayo estará marcado por el frío de la mañana y una tarde más templada gracias a la presencia del sol.

En territorio porteño, la mínima rondará los 5 grados, aunque en varias zonas del Gran Buenos Aires la sensación térmica podría acercarse a los 0°C durante las primeras horas del día, con posibilidad de heladas aisladas en sectores suburbanos.

Con el correr de la jornada, el tiempo mejorará y la máxima alcanzará los 17 grados, generando un escenario agradable para actividades al aire libre, aunque todavía con abrigo.

El cielo permanecerá mayormente despejado y los vientos serán leves, rotando desde el sudoeste hacia el noroeste, lo que ayudará a mantener condiciones estables en toda la región.

Además, el panorama para los próximos días se mantiene favorable: no hay lluvias previstas en el AMBA y se espera una semana con buen tiempo, mañanas frescas y tardes templadas bajo el sol.