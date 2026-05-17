Maluma reveló una noticia íntima y dejó a todos hablando de Paris

El cantante colombiano Maluma anunció que será padre por segunda vez y la noticia rápidamente explotó en redes sociales, donde miles de fanáticos reaccionaron con mensajes de emoción y felicitaciones.

El artista compartió una tierna publicación junto a su pareja, Susana Gómez, y su hija París, donde se confirmó la llegada de un nuevo integrante a la familia. En las imágenes difundidas, se los vio abrazados y besando la panza de la futura mamá, en una escena íntima que se volvió viral en cuestión de minutos.

La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de París, la primera hija del cantante, etapa que el propio Maluma había definido en varias entrevistas como uno de los momentos más felices y transformadores de su vida.

Durante los últimos meses, el intérprete colombiano mostró un perfil más familiar y alejado de las polémicas, combinando sus compromisos musicales con el tiempo junto a su pareja e hija. El anuncio de este segundo embarazo volvió a posicionarlo entre las principales tendencias del espectáculo latinoamericano.

Con una carrera consolidada a nivel internacional y millones de seguidores en todo el mundo, Maluma continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música urbana. Ahora, además de sus proyectos artísticos, atraviesa nuevamente un momento especial en el plano personal.