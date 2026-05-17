Éxodo docente “sin precedentes” en la Argentina de Milei

La Federación Nacional de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) convocó a los profesores de las 32 sedes que tiene esta casa de altos estudios a lo largo y ancho del país a la cuarta Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública. La misma se realizará este martes 12 de mayo y fue impulsada por el Frente Sindical Universitario y la FUA, y respaldada por el Consejo Interuniversitario Nacional.

“Hay un éxodo docente sin precedentes”, alertó el secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, y explicó que “los salarios indignos son una catapulta de nuestros ingenieros hacia afuera de la universidad”.

“Un país donde los docentes están bajo la línea de la pobreza habla muy mal de su visión estratégica y de futuro”, acotó el dirigente y dijo que la administración libertaria “está llevando adelante un plan de desmantelamiento de la universidad pública”.

Los reclamos

Entre los ejes principales que se llevarán en esta cuarta Marcha Federal Universitaria está el de mayor presupuesto para las universidades y la recomposición salarial de los docentes. Dichas necesidades se sanearían -en parte- si el Ejecutivo cumpliera y aplicara la vigente Ley de Financiamiento Universitario.

“Marchamos para que estudiar no vuelva a ser un privilegio como lo era hace 100 años”, apuntaron los docentes tecnológicos.

En Buenos Aires, la concentración de FAGDUT será a las 14.30 horas en la intersección de Avenida de Mayo y Piedras; de igual forma, desde la organización confirmaron que por su extensión geográfica también habrá marchas y movilizaciones en apoyo a la universidad pública en diversas facultades regionales de la UTN a lo largo y ancho del país.