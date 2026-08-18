Clásicos argentinos al estilo francés para celebrar el 25 de mayo

En el marco de las celebraciones por el 25 de mayo, Gontran Cherrier presenta una propuesta especial disponible durante el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo en sus sucursales de Palermo y Belgrano.

Bajo el lema “Tradición argentina, con alma francesa”, la boulangerie creada por el maestro panadero francés Gontran Cherrier ofrecerá una selección de preparaciones fuera de carta que reinterpretan clásicos bien argentinos desde el lenguaje técnico y la estética de la pastelería francesa.

La propuesta incluye berlinesas patrias rellenas con dulce de leche o crema pastelera ($ 3000), porción de rogel ( $8500), pastafrola de membrillo ($ 5500) y alfajor de maicena de la casa ($ 5000), en versiones que conservan los sabores típicos de estas recetas emblemáticas mientras incorporan el sello característico de Gontran Cherrier.

Además, habrá distintas promociones pensadas para acompañar la merienda o el desayuno, como infusión más berlinesa por $ 5500, infusión más rogel por $ 11.000, infusión más pastafrola por $8000 e infusión más alfajor por $ 7500. También se ofrecerá una promoción de dos berlinesas por $5000.

Con esta propuesta especial por la fecha patria, Gontran Cherrier vuelve a compartir su mirada sobre la pastelería clásica, esta vez a través de preparaciones profundamente vinculadas a la tradición argentina.