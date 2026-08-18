Deportes | 11 may 2026
Uno por uno
Scaloni presentó la prelista: todos los nombres de la Selección argentina para el Mundial
El cuerpo técnico albiceleste ya tiene los elegidos para el máximo certamen futbolístico. Son un total de 55 que decantarán en la nómina definitiva de 26 firmas.
El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
La actividad para el equipo albiceleste en su objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 comenzará el martes 16 de junio, cuando se enfrente con Argelia por la primera fecha del Grupo J.
#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.https://t.co/qVuJ19hgkk— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026
Vale mencionar que la fecha límite que tiene Scaloni para presentar la lista definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo, 12 días antes del inicio de la competencia.
La prelista
Arqueros
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio.