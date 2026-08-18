Hot Sale 2026: recomendaciones para comprar seguro y evitar estafas

Teniendo en cuenta las frecuentes denuncias por estafas digitales que se registran en la actualidad y en el marco de la nueva edición del Hot Sale que se desarrollará los días 11,12 y 13 de mayo, la Municipalidad de La Plata brindó recomendaciones para comprar de manera segura y contar con las herramientas necesarias para hacer reclamos y denuncias.

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En ese sentido, desde la comuna se aconseja verificar la autenticidad de los sitios web de venta asegurándose de que los las direcciones comiencen con “https://” y evitando dominios con extensión “.com”, dado que son de uso abierto y pueden ser registrados por cualquier persona o entidad, lo que facilita su uso fraudulento.

Además, se señala la importancia de informarse sobre la reputación del vendedor y verificar que en el sitio web figuren sus datos legales, como dirección, CUIT y teléfono, entre otros; y, si se trata de una red social, prestar atención a posibles perfiles falsos, buscando referencias sobre ese vendedor y constatando que la cuenta tenga una tilde azul, publicaciones antiguas y comentarios en estas.

Del mismo modo, se recuerda que las ofertas son vinculantes para los proveedores, por lo que deben informar claramente las características del producto, su precio y el costo y plazo de envío, entre otras especificaciones. Se recomienda hacer captura de pantalla de los términos y condiciones para presentarla como prueba en caso de reclamo.

Letra chica

Por otro lado, antes de concretar la compra se recomienda prestar atención al costo financiero total y del envío —en caso de corresponder— para conocer el valor final a abonar por el producto elegido y verificar que este figure en stock para evitar inconvenientes.

En relación a ello, y teniendo en cuenta que uno de los reclamos más frecuentes en estos eventos es la cancelación de compras por parte de los vendedores alegando falta de stock o errores en los precios, se recuerda que el consumidor tiene el derecho a recibir el producto en los términos en los que fue ofrecido y que el vendedor no está facultado para liberarse de su responsabilidad mediante la anulación unilateral de la compra.

Prevención ante todo

Por ese motivo, se recomienda actuar de manera preventiva tomando capturas de pantalla o fotografías tanto de la oferta como del comprobante de la transacción y realizar el reclamo ante Defensa del Consumidor si se presenta un escenario de cancelación por parte del oferente.

Finalmente, desde la Municipalidad se recuerda que los productos nuevos tienen como mínimo seis meses de garantía y que el consumidor cuenta con un plazo para manifestar su arrepentimiento de diez días desde hecha la compra o recibido el producto (lo que suceda último). En ese caso, los gastos de devolución quedan a cargo del proveedor.

Consejos para prevenir ciberestafas

1. No ingresar en links de ofertas que lleguen por mail u otro medio digital que no sean seguros ni confiables.

2. Cortar la comunicación y contactarse por un medio de comunicación oficial en caso de que el supuesto vendedor solicite más datos de los necesarios para realizar la compra o se ponga en contacto con un motivo sospechoso.

3. Nunca compartir datos sensibles como claves ni códigos de seguridad de las tarjetas y cuentas bancarias.

4. Evitar dejar consultas o reclamos en modo público en las redes sociales ya que quedan expuestas y pueden utilizarse para contactarse y simular ayudar con el fin de obtener datos sensibles.

5. Al realizar un pago por transferencia, verificar el comprobante para asegurarse de que sea legítimo y que el dinero haya impactado en la cuenta correspondiente, y revisar periódicamente los movimientos en el Home Banking y/o billetera virtual.

Cabe recordar que para recibir información o realizar un reclamo, los interesados pueden ingresar a defensaconsumidor.laplata.gob.ar o acercarse a la oficina de la Dirección General de Defensa al Consumidor, ubicada en 11 N° 1079.