Pases multimodales de transporte para 700 vecinos de Almirante Brown

Unos 700 vecinos de Almirante Brown recibieron de mano del diputado provincial Mariano Cascallares, del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y del intendente interino, Juan Fabiani, Pases Libres Multimodales de Transporte destinados a personas con discapacidad, un beneficio que permite viajar de manera gratuita en todas las modalidades de transporte provincial.

Esta importante jornada se llevó adelante en el Salón Soldi de la Casa Municipal de la Cultura y contó también con la presencia de la jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel.

“Seguimos trabajando junto al Gobierno de la Provincia para ampliar derechos y acompañar a quienes más lo necesitan en momentos complejos. Estos pases multimodales representan una herramienta fundamental para garantizar inclusión, accesibilidad y más oportunidades para cientos de vecinos y vecinas de Almirante Brown”, destacó Mariano Cascallares.

Durante el evento, además, se desarrollaron propuestas recreativas organizadas por la Provincia, que incluyeron juegos, actividades para las familias y entrega de regalos y merchandising.

Esta credencial otorgada por la Provincia de Buenos Aires permite el acceso gratuito al transporte público, garantizando más inclusión, accesibilidad y oportunidades para nuestros vecinos y vecinas. pic.twitter.com/uGOh9wbGuC — Juan Jose Fabiani (@JuanoFabiani) May 8, 2026

El Pase Libre Multimodal (PLM) es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires que funciona como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público para los beneficiarios, entre ellos personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante.

De la jornada participó también la directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, profesora Sibila Botti. Además, estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Gobierno, Leonardo Herrera; el subsecretario de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Adrián Arano; y la presidenta del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporitti.